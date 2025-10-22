Bus Accident: आकुंभे गावानजिक एसटी बसची मोटारसायकलला जोरदार धडक होऊन भाऊ ठार तर बहीण जखमी

टेंभुर्णी : आकुंभे गावानजिक अचानक मोटारसायकल सोलापूर- पुणे महामार्गावर आल्याने सोलापूरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या एस टी बसची जोरदार धडक झाल्याने मोटारसायकल स्वार गंभीर जखमी मयत झाला तर त्याची बहीण गंभीर जखमी झाली..हा अपघात मंगळवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास झाला. या अपघातातील मयत व जखमी हे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील विटाळा ( ता.दिग्रज) येथील ऊस तोडणी मजूर असून साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू झाल्याने आकुंभे गावात ऊसतोड करण्यासाठी आले आहेत..या अपघातात शंकर धावजी लडके (वय 24 ) हा मयत झाला असून त्याची बहीण पुष्पा सुनील मस्के वय 22 ) ही गंभीर जखमी झाली आहे. या अपघाताविषयी अधिक माहिती अशी, शंकर लडके व त्याची बहीण पुष्पा मस्के हे दोघे मोटारसायकल एमएच 29 / सीई 6823) वरून आकुंभे गावात जात होते..यावेळी वाहने न पाहता त्याने भरधाव वेगाने मोटारसायकल अचानक महामार्गावर आणली. त्यामुळे सोलापूरहून पुण्याकडे जाणारी अक्कलकोट पुणे ( एमएच 07 / सी 9240) या एसटी बसची मोटारसायकलला जोरदार धडक होऊन शंकर लडके हा डोक्याला आणि उजव्या पायाला जबर मार लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाला..पाठीमागे बसलेली त्याची बहीण पुष्पा ही डोक्याला आणि हाताला जबर मार लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाली. अपघातात जखमींना वरवडे टोल नाका येथील रुग्णवाहिकेमधून डॉ. महेंद्र ताकतोडे आणि रुग्णवाहिका चालक मगंद भोसले यांनी टेंभुर्णी येथील खासगी रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी दाखल केले तर गंभीर जखमी शंकर लडके यास सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Pargaon Accident : अज्ञात वाहनाने मोटारसायकलला धडक दिल्याने मोटारसायकल चालकाचा मृत्यू.या अपघातातील धडक एवढी जबरदस्त होती की मोटारसायकल चा अक्षरश चक्काचूर झाला. तर मोटारसायकल स्वार ला वाचविण्याचा प्रयत्न करताना एस टी बस दुभाजकास धडक देऊन महामार्गाच्या बाजूला खड्डयात जाऊन थांबली. यावेळी बसमधील सात प्रवाशी किरकोळ जखमी झाले. या अपघाताची नोंद टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार गणेश जगताप करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.