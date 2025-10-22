सोलापूर

Bus Accident: आकुंभे गावानजिक एसटी बसची मोटारसायकलला जोरदार धडक होऊन भाऊ ठार तर बहीण जखमी

Accident News: आकुंभे गावानजिक अचानक मोटारसायकल सोलापूर- पुणे महामार्गावर आल्याने सोलापूरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या एस टी बसची जोरदार धडक झाल्याने मोटारसायकल स्वार गंभीर जखमी मयत झाला तर त्याची बहीण गंभीर जखमी झाली.
संतोष पाटील
