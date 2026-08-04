सोलापूर

Solapur Pune Highway Incident: शिवशाही बसचे ब्रेक फेल; चालकाच्या प्रसंगावधानाने सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मोठा अनर्थ टळला, १४ प्रवासी सुखरूप

ब्रेक फेल झालेल्या शिवशाही बसला चालकाने महावितरणच्या खांबाला धडक देत मोकळ्या जागेत वळवले; प्रसंगावधानामुळे १४ प्रवाश्यांचे प्राण वाचले, मोठा अनर्थ टळला
Driver's quick thinking saves 14 passengers after Shivshahi bus brake failure near Varvade toll.

Driver's quick thinking saves 14 passengers after Shivshahi bus brake failure near Varvade toll.

Sakal

संतोष पाटील
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टेंभुर्णी : सोलापूर - पुणे महामार्गावर वरवडे टोलनाका येथे भरधाव वेगाने येणाऱ्या शिवशाही बसचे अचानक ब्रेक फेल झाले परंतू बसचालकाने प्रसंगावधान दाखवून शिवशाही बस रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या महावितरणच्या एका खांबाला धडकली नंतर मोकळ्या जागेतील विटांच्या ढिगावर जाऊन थांबली सुदैवाने या अपघातात बसमधील कोणीही जखमी झाले नाही. ही घटना मंगळवार ( ता.4 ) रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली.

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