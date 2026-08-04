Solapur Pune Highway Incident: शिवशाही बसचे ब्रेक फेल; चालकाच्या प्रसंगावधानाने सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मोठा अनर्थ टळला, १४ प्रवासी सुखरूप

टेंभुर्णी : सोलापूर - पुणे महामार्गावर वरवडे टोलनाका येथे भरधाव वेगाने येणाऱ्या शिवशाही बसचे अचानक ब्रेक फेल झाले परंतू बसचालकाने प्रसंगावधान दाखवून शिवशाही बस रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या महावितरणच्या एका खांबाला धडकली नंतर मोकळ्या जागेतील विटांच्या ढिगावर जाऊन थांबली सुदैवाने या अपघातात बसमधील कोणीही जखमी झाले नाही. ही घटना मंगळवार ( ता.4 ) रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली. .सोलापूरहून पुण्याकडे भरधाव वेगाने शिवशाही बस ( एमएच 06 / बी डब्ल्यू 3522) निघाली होती. सोलापूर- पुणे महामार्गावरील वरवडे टोल नाक्यावर ही बस आली असता या बसचे ब्रेक फेल झाल्याचे बसचालक शिवशरण भोगेश्वर म्हेत्रे (वय -56 रा.अक्कलकोट ) यांच्या लक्षात आले. यावेळी समोरील टोलनाक्यावर बल्कर, कार, ट्रक आदी वाहने रांगेत उभी होती. बसचालक शिवशरण म्हेत्रे यांनी प्रसंगावधान दाखवून शिवशाही बस वरवडे टोल नाका येथील मोकळ्या जागेत विटा टाकलेल्या ठिकाणी घेऊन गेले. दरम्यान या बसने रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या एका महावितरणच्या खांबाला जोरदार धडक दिल्याने हा लाईटचा खांब उन्मळून पडला. .यामुळे खांबावरील तारा तुटून बसवर पडल्या परंतू सुदैवाने या अपघातावेळी या भागात महावितरणमार्फत दुरूस्तीचे काम सुरू असल्याने लाईट बंद केलेली होती. यामुळे मोठा अनर्थ टळला. शिवशाही बसमधून एकूण 14 प्रवाशी प्रवास करीत होते. या अपघातामध्ये कोणीही जखमी झाले नाही. शिवशाही बसमध्ये असलेल्या प्रवाश्यांना वरवडे टोल नाका येथील ग्रस्तीपथक आणि रुग्णवाहिका पथकाने बसमधून सुखरूप बाहेर काढले. नंतर या शिवशाही बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांना दुसऱ्या एसटी बस मध्ये बसवून दिले असून या अपघाताची माहिती मिळताच वरवडे टोलनाका येथीलरुग्णवाहिका पथकातील डॉ.महेंद्र ताकतोडे, रुग्णवाहिका चालक बंडू गायकवाड, ग्रस्तीपथक विजय साळुंके, अभिजीत गुजरे, नवनाथ मोरे हे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. .या अपघाताची माहिती मिळताच मोडनिंब महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे कर्मचारी ही तातडीने घटनास्थळी आले. या अपघाताची माहिती टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यातील अपघात विभागाचे पोलीस हवालदार ज्ञानदेव सरडे यांना वरवडे टोल नाका येथील ग्रस्तीपथक प्रमुख विजय साळुंके यांनी दिली. टेंभुर्णी पोलीसांनी घटनास्थळास भेट देऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.