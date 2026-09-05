सोलापूर : पुणे महापालिकेतील शिपाई शिवानंद बाळासाहेब पाटील (रा. कर्वे नगर, पुणे) याने सोलापुरातील सैफूल भागातील श्रीशैल अमोगसिद्ध नाईकवाडे यांना ९५ लाख रुपयाला फसविले आहे. त्यांच्या पत्नीला पुणे महापालिकेत वैद्यकीय अधिकारी व भाचीला वरिष्ठ औषध निर्माता वर्ग-३ या पदावर नोकरी लावतो म्हणून आमिष दाखविले होते..या प्रकरणी शिवानंद पाटलाविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी श्रीशैल यांच्या ओळखीतील तारासिंग राठोड यांनी पुण्यातील शिवानंद पाटील याच्याशी ओळख करून दिली होती. ते तिघेजण जुना एम्प्लॉयमेंट चौकातील कामत हॉटेलमध्ये भेटले होते..Hartalika Ganesh Chaturthi : यंदा एकाच दिवशी हरतालिका, गणेशोत्सव, तब्बल २६ वर्षांनंतर आला योग; यावर्षी १२ दिवसांनी उत्सवाची सांगता.त्यावेळी शिवानंदने श्रीशैल यांना त्यांची पत्नी सुनिता वडेर यांना वैद्यकीय अधिकारी म्हणून तर फार्मसीचे शिक्षण झालेली भाची कविता पुजारी यांना तेथेच वरिष्ठ औषध निर्माता अधिकारी म्हणून नोकरीला लावतो, असे सांगितले..पुणे महापालिकेत मी अधिकारी असून माझ्या सगळे ओळखीचे असल्याचेही शिवानंदने सांगितले होते. तो पुण्यावरून येताना महागड्या चारचाकी, महागडी कपडे घालून सोलापुरात श्रीशैल यांना भेटायला येत होता. त्याच्यावर विश्वास ठेवून पैसे दिले..पण, १५ मार्चपासून त्याने ना नोकरी लावली ना पैसे परत दिले. त्यानंतर श्रीशैल यांनी पोलिसांत धाव घेतली. शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शंकर धायगुडे यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला होता..BRICS: मुंबईत ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम 2’चे उद्घाटन; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘वसुधैव कुटुंबकम’च्या विचारातून जगाला सहकार्याची नवी दिशा.घरातील सोने मोडले, कर्ज काढले, बॅंकांमधील एफडी मोडून पैसे दिले पत्नी व भाचीला पुणे महापालिकेत चांगल्या पदांवर नोकरी लागणार असल्याने फिर्यादी श्रीशैल नाईकवाडे यांनी शिवानंद बाळासाहेब पाटील याला तब्बल ९५ लाख रुपये दिले. पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी श्रीशैल यांनी घरातील सोने मोडले, कर्ज काढले आणि बॅंकांमधील ‘एफडी’ही मोडल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, गुन्हा दाखल शिवानंद पाटील याने पुण्यात देखील काहींना असेच आमिष दाखवून फसविले असून त्याला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. सोलापुरातील गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक रायगोंडा करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.