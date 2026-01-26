Solapur Accident : पंढरपूरहून परतीच्या वाटेवर काळाचा घाला; सोलापूरजवळ अपघातात मुंबईच्या 4 भाविकांचा मृत्यू

मंगळवेढा : पंढरपूरचे विठ्ठल दर्शन करून रेल्वेने जाण्यासाठी सोलापूरला क्रूजर गाडीतून निघालेल्या मुंबईतील भाविकांचा पालखी मार्गावर देगाव जवळ आज सायकाळी 7.15 दरम्यान झालेल्या ट्रक आणि क्लोजर च्या धडकेत तीन महिलासह एका मुलाचा मृत्यू झाला असून 6 जण गंभीर जखमी झाले. अपघातामुळे मुंबईच्या भाविकांचे विठ्ठल दर्शन हे अखेरचे ठरले. या प्रकरणाती प्रत्यक्ष घटनास्थळावर मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतील भाविक पंढरपूर व अक्कलकोटचे देवदर्शनासाठी आले होते. पंढरपूरला विठ्ठल रुक्माईचे दर्शन घेऊन परत सोलापूरहून रेल्वेने जाण्यासाठी जात असताना मंगळवेढा पंढरपूर या महापालखी मार्गावर ट्रक .एम एच 46 बी यु 6651 व क्लोझर एम एच 13 बी एन 7687 यांच्यात झालेल्या धडकेत क्लोझर पलटी क्लोजर जीप पलटी झाली यावेळी घटनास्थळी मोठा जमाव जमा झाला त्यावेळी ट्रॅक्टर बोलवून पलटी झालेली जीप उभी केली. त्यावेळी जीप मधील जखमींना बाहेर काढून मंगळवेढ्यातील खाजगी रुग्णालयातील रुग्णवाहिका बोलवून तात्काळ त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. जीपमधील तीन महिला व पाच पंधरा वर्षीय मुलाचा यात जागीच मृत्यू झाला असून जखमी चौघावर मंगळवेढ्याच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून दोघांना गंभीर दुखापत झाल्यामुळे सोलापूरला पाठवण्यात आले. दरम्यान अपघातात एक महिला सापडली नसल्याने पोलिसांकडून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत मृतदेहाचा चेंदामेदा झाल्यामुळे मृतदेहाची ओळख पटू शकली नाही..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.मयत हे मुंबईचे असल्याचे समजते याबाबत नातेवाईकांना कल्पना दिली असून सकाळपर्यंत नातेवाईक ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर मृतदेहाची ओळख पटवणे शक्य होईल असे ग्रामीण रुग्णांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.अपघात एवढा गंभीर होता की तात्काळ पंढरपूर मंगळवेढा वाहतूक विस्कळीत झाली घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधीक्षक डॉ.बसवराज शिवपुजे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद लातूरकर यांच्यासह पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले व वाहतूक पोलीस करून जखमींना तात्काळ आवश्यक ती वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. शिवाय वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली..पंढरपूर मंगळवेढा व नागपूर रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाबरोबर ग्रामीण भागात देखील अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे जखमींना तात्काळ उपचार मिळण्याच्या दृष्टीने रुग्णवाहिकेची आवश्यकता आहे सध्या आजच्या अपघातप्रसंगी 108 ची रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नसल्याने खाजगी रुग्णालयाची बोलवावी लागली. भविष्यातील अपघाताची घटना लक्षात घेता मंगळवेढा परिसरात अध्यायवत 108 चे रुग्णवाहिका उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.खंडू खंडारे सामाजिक कार्यकर्ते मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.