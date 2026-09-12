SC Reservation : उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाजाचा लढा पिवळ्या झेंड्याखालीच सुरू राहील; माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारेंचा स्पष्ट पवित्रा, रमेश कदमांच्या व्हिडिओचीही चर्चा

सोलापूर : अनुसूचित जातींच्या (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून सोलापुरात ‘निळा विरुद्ध पिवळा झेंडा’ असा वाद निर्माण झाला (SC Reservation Sub-Classification Controversy) आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री तथा मातंग समाजाचे नेते उत्तमप्रकाश खंदारे यांनी मातंग समाजाचा लढा पिवळ्या झेंड्याखालीच सुरू राहील, असे म्हटले आहे. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा निळा झेंडा आदरणीय आहे; मात्र त्याचा आधार घेत ५६ उपेक्षित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध होत असेल, तर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..एससी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या भूमिकेवर खंदारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांबद्दल मातंग समाजाच्या मनात आदर कमी नाही. मात्र, अनुसूचित जातींमधील काही घटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळत नसेल, तर त्यासाठी आवाज उठविणे आवश्यक आहे. उपेक्षित समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच उपवर्गीकरणाची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले..Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, याचिकाकर्त्यांना झटका.लहुजी वस्तादांच्या विचारांचा पिवळा झेंडापिवळ्या झेंड्यावरील सूर्य हा मातंग समाजाची सूर्यवंशी परंपरा आणि इतिहासाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाची चळवळ लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या विचारांच्या पिवळ्या झेंड्याखालीच पुढे नेली जाईल, असे खंदारे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी एससी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानंतर काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांचा दाखला देत महाराष्ट्र सरकारनेही वेळ न दवडता उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी खंदारे यांनी केली..Siddhesh Parab Arrested : शिरोड्यात माजी उपसभापतीच्या घरात पोलिसांची रेड; शिंदे शिवसेनेच्या सिद्धेश परब यांना अटक, सिंधुदुर्गात खळबळ.रमेश कदम यांच्या व्हिडिओची चर्चाबुधवारी सोलापूर शहरात मातंग समाजाच्या मोर्चात आनंदराज आंबेडकर व ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याबद्दल माजी आमदार रमेश कदम यांनी तीव्र शब्दांत भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यावर कदम यांना समाजमाध्यमातून ट्रोल करण्यात आले. यानंतर त्यांनी व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात २२ प्रतिज्ञांचे दाखले देत त्यांनी समाजमाध्यमांवरील टीकेला उत्तर दिले असून, बाबासाहेबांचे नाव घेत सुरू असलेल्या चुकीच्या बाबींवरही प्रहार केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.