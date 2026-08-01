Solapur Accident: सोलापूरमध्ये ट्रकला बस धडकून दोघे ठार, पतीसमोरच पत्नीने सोडला जीव

सोलापूर / उमरगा: सोलापूर- हैदराबाद रोडवरील शेळगी ब्रीजवर ओव्हरटेक करून पुढे जाणाऱ्या ट्रकला (एमएच १३, एएक्स ३९४९) मागून एसटी बसची जोरात धडक बसली. शुक्रवारी (ता. ३१) पहाटे साडेचारच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. यात बसचालक दादाराव भालचंद्र बनसोडे (वय ४३, रा. चिवरी, ता. उमरगा) आणि मागील सीटवरील महिला नागूबाई राम रेवगे (वय ४८, रा. अणदूर, ता. तुळजापूर) हे जागीच ठार झाले. या प्रकरणी एसटी वाहकाच्या फिर्यादीवरून ट्रक चालकाविरुद्ध जोडभावी पेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुण्यावरून उमरग्याकडे जाणारी बस सोलापूर स्थानकातून पहाटे पावणेचारच्या सुमारास उमरग्याच्या दिशेने निघाली. शेळगी ब्रीजवर एसटी बसचा अपघात झाला आणि यात चालकासह दोघे जागीच ठार झाले. हा अपघात इतका भीषण होता, की एसटी चालकाची केबिन मागील दोन सीटपर्यंत चक्काचूर झाली..Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.समोरील ट्रकमध्ये लोखंडी सळया होत्या. या अपघातात एसटी बसमधील अभिषेक दीपक चव्हाण (वय २५, रा. उमरगा), अनिकेत सुभाष राठोड (वय ३०, रा. सातारा), अभिजित अरुण चव्हाण (वय ४४, रा. नळदुर्ग), नागोराव किस्तू तोडसांग (वय ३७, रा. किनवट), अनुराधा अर्जुन चव्हाण (वय ६०, रा. तुळजापूर), विकास प्रकाश पाटील (वय ३२, रा. आळंद, ता. कलबुर्गी), रामलिंग ब्रह्मानंद कापसे (रा. खुदावाडी), तुळशीदास मनोहर पाचंगे (वय ४९, रा. गुंजोटी), माणिक नागप्पा वायचळ (वय ५४) व दिलीप शांत जोकार (दोघेही रा. तांदूळवाडी, ता. दक्षिण सोलापूर), रामचंद्र प्रभाकर रेवगे (वय ५७, रा. अणदूर असे ११ प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. दरम्यान, अपघातानंतर ट्रकचालक पसार झाला असून, त्याचा शोध सुरू आहे. अपघातानंतर पोलिस उपायुक्त वृष्टी जैन यांनी अपघातस्थळी भेट देऊन पाहणी केली..Tamhini Ghat: ताम्हिणी घाट अद्याप वाहतुकीसाठी बंद; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा!.पतीसमोरच पत्नीने सोडला जीवशुक्रवारी (ता. ३१) पहाटे ट्रक आणि एसटी बसचा भीषण अपघात झाला. या बसमधून नागूबाई रेवगे व त्यांचे पती रामचंद्र रेवगे अणदूर येथे घरी जात होते. पण वाटेतच आपघात झाला आणि यात शेजारी बसलेल्या पत्नीने पतीसमोरच जीव सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.