Solapur शाळा बांधली, पण पोहोचायचं कसं? वाटच नाही, चिमुरड्यांचे अनोखे आंदोलन

सोलापूर : ‘आम्हाला शाळा हवी, पण सुरक्षित रस्ताही हवा!’ अशी आर्त हाक देत दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील औराद हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या शेंडगे वस्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांनी चक्क लोकशक्ती शुगर कारखाना परिसरातच शाळा भरवून अनोखे आंदोलन केले. कारखान्याची संरक्षक भिंत अन् शेजाऱ्यांच्या वादात २१ पटसंख्या असलेल्या या द्विशिक्षकी शाळेचा रस्ता बंद झाल्याने संतप्त झालेल्या पालकांनी व शिक्षकांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. या प्रकरणाने प्रशासकीय वर्तुळाचेही लक्ष वेधले आहे..शेंडगे वस्तीवर २००५ साली जि.प. प्राथमिक शाळा बांधली होती. त्यानंतर या परिसरात लोकशक्ती शुगर कारखाना उभा राहिला. कारखान्याला गाळप प्रक्रियेला शाळेच्या इमारतीची अडचण ठरत असल्याने कारखान्याने दीड किलोमीटर अंतरावर पाच गुंठे जागा घेऊन नवीन शाळा बांधून दिली. कारखान्याने संरक्षक भिंतीपासून पाच फूट रुंदीचा रस्ता सोडला आहे. मात्र, पुढील रस्ता संबंधित शेतकऱ्यांनीच अडवला..जगाचा नकाशा बदलणार; आफ्रिका दिसणार मोठा, युरोप-अमेरिकेचा आकार होणार कमी, भारताचा ठरावाला पाठिंबा?.असल्याचा दावा कारखाना प्रशासनाने केला आहे. दुसऱ्या बाजूला असलेली १३२ केव्ही एमएसईबीची जागा उच्चदाब वीजप्रवाहामुळे मुलांसाठी धोकादायक आहे. या परिस्थितीमुळे २१ विद्यार्थ्यांना दररोज शेतातून, चिखलातून किंवा धोकादायक परिसरातून जीव मुठीत धरून शाळेत यावे लागत आहे. या समस्येबाबत मुख्याध्यापक पूर्णानंद घेरडी यांनी मंद्रूप पोलिस ठाणे, अपर तहसील कार्यालय, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी अन् मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना रस्ता मिळवून देण्यासाठी निवेदने दिली आहेत. मात्र रस्ता नसल्याने आज रस्त्यावरच कारखआना परिसरात वर्ग भरविण्यात आला..कारखान्याने आम्हाला शाळा तर नवीन बांधून दिली; पण तिथे पोहोचण्यासाठी हक्काचा मार्ग नाही. आमच्या लहान मुलांना दररोज शेता-शिवारातून, चिखलातून चाचपडत शाळेत जावे लागते. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित अन् कायमस्वरूपी रस्ता मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. - सुरेश शेंडगे, पालक, शेंडगे वस्ती, औराद."ही द्विशिक्षकी शाळा असून येथे २१ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सोईस्कर रस्ता नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर अन् रोजच्या प्रवासावर विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यामुळे आम्ही सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन तातडीने रस्ता खुला करण्याची मागणी केली आहे." - पूर्णानंद घेरडी, मुख्याध्यापक, शेंडगे वस्ती शाळा.बनावट ST प्रमाणपत्रावर ३० वर्षे नोकरी, तरीही मिळणार पेन्शन; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबईतील इंजिनिअरला दिलासा."कारखाना प्रशासनाने नवीन शाळा बांधून दिली असून, संरक्षक भिंतीपासून पाच फुटांचा रस्ताही सोडलेला आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी सहमती दिल्याचे पत्रही कारखान्याकडे आहेत. मात्र, त्यापुढील रस्ता संबंधित शेतकऱ्यांनीच अडवला आहे. कारखान्याच्या अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी आम्ही आमच्या हद्दीत संरक्षक भिंत घातली आहे. दुसरीकडे एमएसईबीची जागा असल्याने तो मार्ग जनावरांना व लहान मुलांना अत्यंत धोकादायक आहे."- विवेक पवार, कार्यालयीन अधीक्षक, लोकशक्ती शुगर कारखाना, औराद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.