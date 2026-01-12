सोलापूर

Siddheshwar Temple: सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात ‘गुरुभेट’ शिल्पाची स्थापना; जाणून घ्या या शिल्पामागचा इतिहास

Solapur Siddheshwar Temple Sculpture: सिद्धेश्वर मंदिर परिसरातील तलावात ‘गुरुभेट’ शिल्प उभारण्यात आले असून, त्यातून सिद्धरामेश्वर महाराज आणि त्यांच्या गुरूंच्या भक्तीचा अलौकिक इतिहास साकारण्यात आला आहे
Solapur Siddheshwar Temple Sculpture

Solapur Siddheshwar Temple Sculpture

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Solapur: सोलापूरचे ग्रामदैवत शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराज आणि त्यांचे सद्‌गुरू श्री कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन यांच्यातील अनन्यसाधारण भक्तीचा आणि व्याकुळतेचा इतिहास आता भाविकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
temple
Temples
solapur city
historical places
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com