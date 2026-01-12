Siddheshwar Temple: सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात ‘गुरुभेट’ शिल्पाची स्थापना; जाणून घ्या या शिल्पामागचा इतिहास

Solapur: सोलापूरचे ग्रामदैवत शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराज आणि त्यांचे सद्गुरू श्री कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन यांच्यातील अनन्यसाधारण भक्तीचा आणि व्याकुळतेचा इतिहास आता भाविकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळणार आहे..श्री सिद्धरामेश्वर देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने मंदिर परिसरातील तलावात गुरुभेटीचा प्रसंग साकारणान्या दोन भव्य मूर्तीची स्थापना शुक्रवारी रात्री करण्यात आली..Indian Railway: ब्रिटिश पोशाखाला अलविदा! आता भारतीय रेल्वेमध्ये गणवेशात येणार आधुनिक टच, अश्विन वैष्णव यांची घोषणा.वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञानअचूक मांडणी: तांत्रिक तन्ज्ञ राजू यादव यांच्या सहकायनि हे शिल्प श्री गणेश मंदिराजवळील तलावात बसवण्यात आले आहे. भाविकांना सिद्धगमेश्वर महाराजांची अवळ गुरुभवती आणि "गुरु-शिष्य" जात्याचा मडिया समजावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन शिल्पामुळे सिद्धेश्वर मंदिर परिसराच्या सौंदर्यात भर पडली असून, भाविकांना आपल्या आराध्य दैवताच्या जीवनप्रवासातील सर्वात महत्वाचा क्षण आता जवळून न्याहाळता येणार आहे..काय आहे या शिल्पामागचा इतिहास ?अध्यात्मिक, वारणाची साक्ष देणारी ही कथा मोठी हृदयस्पर्शी आहे. सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या गुरूंनी म्हणजेच कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन यांनी सोलापुरात असताना महाराजांकडे दहीभाताची मागणी केली होती. गुरूंची आज्ञा मानून सिद्धरामेश्वर महाराज दहीभात आणणयासाठी गेले, मात्र परतल्यावर त्यांना गुरू त्या ठिकाणी दिसले नाहीत. त्यांचा शोध घेत महाराज श्रीशैलमच्या कावड भक्तांसोबत तिकडे रवाना झाले..Snack Tourism 2026: खवय्यांसाठी नवा ट्रेंड! 2026 मध्ये स्नॅक टुरिझमचा नवा फंडा होणार हिट, नेमका काय विषय....परंतु, श्रीशीलममध्येही गुरुची भेट न झाल्याने अत्यांत व्यथित झालेल्या बाल सिद्धरामेश्वरांनी कड्यावरून उडी मारून प्राणार्पण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी खुद श्री कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन प्रकट झाले आणि त्यांनी मिद्धरामेश्वरांना उडी मारण्यापासून रोखत दर्शन विले. हाच अलौकिक प्रसंग या शिल्पाच्या माध्यमातून जिवंत करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.