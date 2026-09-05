सोलापूर

Solapur Land Purchase : आता दोन-पाच गुंठ्यांचीही करता येणार जमीन खरेदी घरकुल, विहीर, रस्त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी; पडताळणीनंतर ३० दिवसांत मंजुरी

Farmers Can Purchase Smaller Land Parcels for Specific Needs : सोलापूरमध्ये घरकूल, विहीर आणि शेतीच्या रस्त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी, अगदी काही गुंठे जमीन खरेदी करता येणार आहे.
Solapur Land Purchase

Solapur Land Purchase

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : महसूल विभागाने जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी गुंठ्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार बागायती क्षेत्रासाठी १० गुंठे, तर जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांची मर्यादा आहे. मात्र, घरकूल, शेतीचा रस्ता व विहिरीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी करता येते.

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