Solapur Land Purchase : आता दोन-पाच गुंठ्यांचीही करता येणार जमीन खरेदी घरकुल, विहीर, रस्त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी; पडताळणीनंतर ३० दिवसांत मंजुरी

सोलापूर : महसूल विभागाने जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी गुंठ्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार बागायती क्षेत्रासाठी १० गुंठे, तर जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांची मर्यादा आहे. मात्र, घरकूल, शेतीचा रस्ता व विहिरीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी करता येते. .त्यासाठी शेतकऱ्याने आवश्यक कागदपत्रांसह थेट प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. अर्जाची पडताळणी करून ३० दिवसांत परवानगी दिली जाते. गुंठेवारीच्या मर्यादेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना घरकूल बांधणे, सिंचनासाठी विहीर खोदणे किंवा शेतीसाठी रस्ता करण्यासाठी काही गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करताना अडचणी येतात..BRICS: मुंबईत ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम 2’चे उद्घाटन; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘वसुधैव कुटुंबकम’च्या विचारातून जगाला सहकार्याची नवी दिशा.त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण अर्थात जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. प्रांताधिकाऱ्यांकडून कमी क्षेत्राच्या खरेदीसाठी परवानगी दिली जाते. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे काढून प्रांत कार्यालयात ये-जा करण्यात शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. त्यामुळे अनेकांनी जमीन खरेदी-विक्री न करताच १०० किंवा ५०० रुपयांच्या बॉण्डवर काही गुंठे जमीन घेतली असून, त्याठिकाणी विहिरी खोदल्या आहेत. अशा प्रकरणांत तालुक्याच्या तहसीलदारांकडून परवानगी देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.."महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना घरकूल बांधकाम, शेतीसाठी रस्ता किंवा विहिरीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी करता येते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर मंडलाधिकाऱ्यांमार्फत जागेची पाहणी करून पंचनामा केला जातो. त्यांच्या अहवालानंतर साधारणतः ३० दिवसांत खरेदीसाठी परवानगी दिली जाते."- अमित माळी, प्रांताधिकारी.Hartalika Ganesh Chaturthi : यंदा एकाच दिवशी हरतालिका, गणेशोत्सव, तब्बल २६ वर्षांनंतर आला योग; यावर्षी १२ दिवसांनी उत्सवाची सांगता.आवश्यक कागदपत्रे अशी...रस्त्यासाठी : ज्या शेतातून रस्ता जाणार आहे, ती जमीन रस्त्यालगत असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीनमालकाची सहमती घेऊन अर्ज करावा लागतो.विहिरीसाठी : दोन-तीन गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास भूजल सर्वेक्षण विभागाची (जीएसडी) परवानगी आवश्यक आहे. विहिरीसाठी जागा खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर किमान १० गुंठे जमीन असणे आवश्यक आहे.घरकुलासाठी : काही गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास नगररचना विभागाचा (एडीटीपी) दाखला आवश्यक आहे. संबंधित क्षेत्राचे जुने सातबारा उतारेही अर्जासोबत जोडावे लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.