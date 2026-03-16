सोलापूर

Solapur News: एसटीतून उतरा अन्‌ थेट रिक्षात बसा; सोलापूर बस स्थानकात रिक्षाचालकांची घुसखोरी

Rickshaw and Two-Wheeler Encroachment at Solapur ST Bus Station: सोलापूर मध्यवर्ती बसस्थानकात रिक्षा व दुचाकीच्या घुसखोरीमुळे एसटी बस चालक व प्रवाशांना अडचणी, प्रशासनाची तातडीने कारवाई अपेक्षित.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: शहरातील मुख्य आणि गजबजलेल्या सोलापूर मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या आवारात खासगी वाहनांसह रिक्षांची घुसखोरी आहे. यामुळे बस स्थानक रिक्षा आणि दुचाकीच्या विळख्यात सापडले आहे. बसस्थानकात बिनदिक्कतपणे वावरणाऱ्या रिक्षा व दुचाकीला नियंत्रकासह वाहतूक पोलिसांकडून अभय दिले जाते. दुचाकी व रिक्षांमुळे एसटी चालकांना गाड्या फलाटावर लावताना तसेच आत-बाहेर करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Traffic
Encroached
