Solapur News: एसटीतून उतरा अन्‌ थेट रिक्षात बसा; सोलापूर बस स्थानकात रिक्षाचालकांची घुसखोरी

सोलापूर: शहरातील मुख्य आणि गजबजलेल्या सोलापूर मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या आवारात खासगी वाहनांसह रिक्षांची घुसखोरी आहे. यामुळे बस स्थानक रिक्षा आणि दुचाकीच्या विळख्यात सापडले आहे. बसस्थानकात बिनदिक्कतपणे वावरणाऱ्या रिक्षा व दुचाकीला नियंत्रकासह वाहतूक पोलिसांकडून अभय दिले जाते. दुचाकी व रिक्षांमुळे एसटी चालकांना गाड्या फलाटावर लावताना तसेच आत-बाहेर करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..बस स्थानकातील वाढत्या रिक्षा व दुचाकीच्या घुसखोरीमुळे एसटी चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. लांब पल्ल्याच्या बसेस स्थानकात आणताना आणि बाहेर काढताना या खासगी वाहनांच्या गराड्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. गाडी वळवण्यासाठी पुरेशी जागा न मिळाल्याने चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. यामुळे केवळ वेळेचा अपव्यय होत नाही, तर छोट्या-मोठ्या अपघातांची शक्यताही बळावली आहे. दुसरीकडे, या वाहनांच्या गर्दीमुळे पायी चालणाऱ्या प्रवाशांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..विशेषतः सकाळ व संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी ही समस्या अधिक तीव्र होते. बसस्थानकातून ये-जा करणाऱ्या बसची संख्या मोठी असल्याने चालकांना वाहनांची कसरत करत बस फलाटावर आणावी लागते. त्यामुळे प्रवाशांनाही गैरसोय सहन करावी लागत असल्याची तक्रार व्यक्त होत आहे. बसस्थानक परिसरात अनधिकृतरीत्या थांबणाऱ्या रिक्षा व दुचाकीवर नियंत्रण ठेवण्याची तसेच वाहतूक शिस्त कडक करण्याची मागणी प्रवासी व एसटी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे..प्रशासनाच्या कारवाईची प्रतीक्षाया समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एसटी प्रशासन आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बस स्थानक परिसरात बेकायदा प्रवेश करणाऱ्या आणि पार्किंग करणाऱ्या खासगी वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच स्थानकाच्या प्रवेशद्वारावरच सुरक्षारक्षकांनी या वाहनांना आळा घालावा, अशी मागणी आता त्रस्त एसटी चालक आणि प्रवाशांकडून केली जात आहे. प्रशासनाने वेळीच पावले न उचलल्यास एखादा मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..काय आहे नेमकी समस्याबसस्थानक हे केवळ एसटी बस आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी असते. मात्र, सध्या सोलापूर मध्यवर्ती बस स्थानकात चित्र काही वेगळेच पाहायला मिळत आहे. प्रवासी मिळवण्याच्या शर्यतीत अनेक रिक्षाचालक आपली वाहने थेट फलाटापर्यंत (प्लॅटफॉर्म) आणून उभी करत आहेत. तसेच, नातेवाइकांना सोडण्यासाठी येणारे नागरिकही आपल्या दुचाकी अगदी बसच्या मार्गात अस्ताव्यस्तपणे उभ्या करत आहेत. रात्रीच्या वेळी अनेक रिक्षाचालक बसच्या दारासमोरच रिक्षा उभ्या करतात, यामुळे बस स्थानकाला अवैध पार्किंगचे स्वरूप आले आहे.."बसस्थानक परिसरात खासगी वाहनांच्या प्रवेशावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच रिक्षांसाठी स्वतंत्र थांबा निश्चित करण्याची गरज आहे. एसटी प्रशासनाने याबाबत योग्य उपाययोजना केल्यास बसस्थानकातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल."- संजय पाटील, अध्यक्ष प्रवासी संघ.