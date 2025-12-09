Pune Farmer's Protest : सोलापूरचा उसदर पेच; पुण्यात साखर आयुक्तालयासमोर जनहित शेतकरी संघटनेचे बेमुदत आंदोलन पेटले

मोहोळ : सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी अद्याप ऊस दर जाहीर न केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत , महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांच्यासह शेतकरी व कार्यकर्ते पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालया समोर बेमुदत आंदोलनास बसले आहेत. दरम्यान विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या आंदोलनाचे पडसाद काय उमटतात याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जो पर्यंत न्याय मिळत नाहीं, तो पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. साखर कारखानदारांनी ऊस दर जाहीर न केल्याबद्दल साखर आयुक्तांनी तातडीने नोटीस काढून जाब विचारणे आवश्यक असताना आयुक्त कार्यालय डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करीत असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. साखर कारखाने सुरू होऊन महिन्याहून अधिक कालावधी लोटूनही कारखानदारां कडून दराबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकरी अडचणीत सापडला आहे..Uddhav Thackrey : विरोधी पक्षनेतेपदावरून संघर्ष; ठाकरे गट पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा!.एफआरपी कायद्यानुसार 15 दिवसांत पहिला हप्ता देणे बंधनकारक असतानाही कारखानदारां कडून या कायद्यालाच कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखानदारांनी ऊस दर जाहीर केले असून काही ठिकाणी 3 हजार 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर देऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला जात आहे. मात्र सोलापूर जिल्हातच या बाबतीत अपवाद का ठरतो आहे,याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.