Pune Farmer's Protest : सोलापूरचा उसदर पेच; पुण्यात साखर आयुक्तालयासमोर जनहित शेतकरी संघटनेचे बेमुदत आंदोलन पेटले

Pune Sugar Commissioner : सोलापूर जिल्ह्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उसदर जाहीर न झाल्याच्या निषेधार्थ पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन छेडले आहे. एफआरपी न दिल्याचा आरोप करीत शेतकरी न्याय मिळेपर्यंत ठिय्या देण्याच्या भूमिकेत ठाम आहेत.
मोहोळ : सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी अद्याप ऊस दर जाहीर न केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत , महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांच्यासह शेतकरी व कार्यकर्ते पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालया समोर बेमुदत आंदोलनास बसले आहेत. दरम्यान विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या आंदोलनाचे पडसाद काय उमटतात याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

