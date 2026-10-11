Solapur Temperature: ‘चित्रा’च्या पहिल्याच दिवशी पारा ३८ अंशांवर, नक्षत्र बदलले मात्र परिस्थिती बदलेना; रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या, ६१ वर्षांचा विक्रम मोडणार?

सोलापूर : सूर्याचा आज चित्रा नक्षत्रात प्रवेश झाला. या नक्षत्राच्या पहिल्याच दिवशी सोलापूरच्या कमाल तापमानाचा पारा ३८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. जूनपासून आतापर्यंत नक्षत्रे बदलत गेली, मात्र दमदार पाऊस काही आलाच नाही. नक्षत्रे बदलत आहेत, परंतु परिस्थिती बदलत नसल्याने या वर्षी आणि पुढील वर्षीच्या भीषण दुष्काळाचे चटके आतापासूनच बसू लागले आहेत. .गेल्या पाच दिवसांपासून सोलापूरचे तापमान ३७.३ ते ३७.७ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहिले होते. तापमानात किंचित चढ-उतार होत असले, तरी उन्हाळ्याची आठवण करून देणारा उन्हाचा चटका जाणवत आहे. उकाडा आणि उन्हामुळे सोलापुरातील नागरिक हैराण आहेत. आज सोलापूरच्या तापमानाचा पारा ३८ अंशांवर पोहोचला आहे. पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे यंदाचा खरीप वाया गेला आहे..आता रब्बीच्याही पेरण्या पावसाच्या प्रतीक्षेत खोळंबल्या आहेत. पुढील १५ दिवसांत पावसाने हजेरी लावली नाही, तर जिल्ह्यातील रब्बीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. रब्बीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वारीचे उत्पादन घेतले जाते. ज्वारी माणसांच्या अन्नासाठी, तर कडबा पशुधनासाठी वापरला जातो. यंदा ज्वारीची पेरणीच झाली नाही, तर जानेवारीपासूनच चारा टंचाईचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागण्याची शक्यता आहे..६१ वर्षांचा विक्रम मोडणार?ऑक्टोबरमध्ये सोलापुरात सरासरी ३५ ते ३६ अंश सेल्सिअसदरम्यान कमाल तापमान राहते. यंदा पहिल्यांदाच सोलापूरच्या कमाल तापमानाचा पारा ३८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. सोलापुरात यापूर्वी ७ ऑक्टोबर १९६५ रोजी सर्वाधिक ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. ऑक्टोबरमधील सर्वाधिक तापमानाचा हा विक्रम आजही कायम आहे. यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये हा विक्रम मोडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.