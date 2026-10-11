सोलापूर

Solapur Temperature: ‘चित्रा’च्या पहिल्याच दिवशी पारा ३८ अंशांवर, नक्षत्र बदलले मात्र परिस्थिती बदलेना; रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या, ६१ वर्षांचा विक्रम मोडणार?

Solapur Temperature, October Heat, Rabi Sowing : सोलापूरमध्ये चित्रा नक्षत्राच्या पहिल्याच दिवशी कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप हंगामाला फटका बसला असून रब्बीच्या पेरण्याही खोळंबल्या आहेत.
Solapur Temperature Touches 38°C as Farmers Await Rain

Solapur Temperature Touches 38°C as Farmers Await Rain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सूर्याचा आज चित्रा नक्षत्रात प्रवेश झाला. या नक्षत्राच्या पहिल्याच दिवशी सोलापूरच्या कमाल तापमानाचा पारा ३८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. जूनपासून आतापर्यंत नक्षत्रे बदलत गेली, मात्र दमदार पाऊस काही आलाच नाही. नक्षत्रे बदलत आहेत, परंतु परिस्थिती बदलत नसल्याने या वर्षी आणि पुढील वर्षीच्या भीषण दुष्काळाचे चटके आतापासूनच बसू लागले आहेत.

Loading content, please wait...
Temperature
rabi crop yield
temperature records Maharashtra
temperature drop due to rain
Marathi News Esakal
www.esakal.com