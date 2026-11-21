सोलापूर : चोरी, घरफोडी, हाणामारी, छेडछाड, विनयभंग असा कोणताही गुन्हा घडल्यास पहिल्यांदा थेट संबंधित पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली जाते. मात्र, जेलरोड व विजापूर नाका पोलिसांत दाखल दोन गुन्ह्यांतील फिर्यादी आधी गुन्हे शाखेकडे गेले. त्यानंतर एकजण १५ दिवसांनी तर दुसरा ३० दिवसांनी फिर्याद द्यायला पोलिस ठाण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे..पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्थानिक पोलिस, पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथक, शहर गुन्हे शाखेचे पथक तपास करते. मात्र, फिर्याद दाखल होण्यापूर्वी किंवा संबंधितांकडून तक्रारी अर्ज आल्याशिवाय केलेला तपास ग्राह्य मानला जात नाही. मात्र, गुन्हे शाखेतील ओळखीच्या कोणाकडे तरी जाऊन फिर्याद दाखल न करता तपास करायला लावला जातो, हा प्रकार गंभीर असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सांगतात. गुन्हा दाखल व्हायला विलंब झाल्यास गुन्हेगारांचा तपास करणे कठीण होते, असे तपास अधिकारी म्हणाले..दोन उदाहरणे अशी...१) पायी जाणाऱ्याच्या मोबाईलची चोरी : सोलापूर शहरातील प्रतापनगर येथील पीडब्ल्यूडी कॉलनीतील कोपऱ्यावरून पायी जात असताना तेथील मुतारीजवळ आल्यानंतर चोरट्याने खिशातील मोबाईल चोरून नेल्याची फिर्याद नागेश देवेंद्र मोरे (रा. शिवगंगा नगर भाग- ४) यांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली. मोबाईल चोरीचा प्रकार १ नोव्हेंबरला रात्री नऊ वाजता झाला होता. त्यानंतर ते ओळखीतून शहर गुन्हे शाखेतील कोणालातरी भेटले. त्यानंतर १७ दिवसांनी त्यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन फिर्याद दिली. आता तपास अधिकारी या फिर्यादीस संपर्क साधत आहेत, पण संपर्क होऊ शकलेला नाही..२) भद्रावती पेठेतून दुचाकीची चोरी : सोलापूर शहरातील भद्रावती पेठेतून चोरट्याने दुचाकी (एमएच १३, बीएच ३४५७) चोरून नेल्याची फिर्याद मानसी अनिल कुरापाटी (रा. गांधीनगर भाग-४, सोलापूर) यांनी जेलरोड पोलिसांत दिली. १७ ऑक्टोबरला सकाळी अकराच्या सुमारास त्यांची दुचाकी चोरी झाली होती. त्यानंतर फिर्यादीने ही बाब पहिल्यांदा शहर गुन्हे शाखेतील कोणालातरी सांगितली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. तेथून काही दिवसांनी म्हणजेच १८ नोव्हेंबरला त्यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तपास अधिकाऱ्यांनी माहितीसाठी फिर्यादीला बोलावले, पण त्या आल्या नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.