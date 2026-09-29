Solapur Tourism Week 2026 : पाच गावांत दडलेलं पर्यटनवैभव उलगडणार; भालेवाडी, बोरामणी, नान्नज, चिंचणी, लोंढेवाडीत पर्यटन अनुभवांची पर्वणी

सोलापूर : जिल्ह्यात २७ सप्टेंबरपासून ‘सोलापूर पर्यटन सप्ताह’ सुरू झाला आहे. जिल्हा प्रशासन, पर्यटन संचालनालय आणि एकात्मिक पर्यटन विकास प्रकल्पाच्यावतीने हा सप्ताह होणार (Solapur Tourism Week) आहे. भालेवाडी, बोरामणी, नान्नज, चिंचणी, लोंढेवाडीतील कृषी, ग्रामीण, निसर्ग, वन्यजीव आणि सांस्कृतिक पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याची पर्यटन ओळख अधिक व्यापक करण्यासाठी विशेष घटक आधारित गावे या उपक्रमाशीही या सप्ताहाची सांगड घालण्यात आली आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत हा सप्ताह सुरू असणार आहे..भालेवाडी (ता. मंगळवेढा) गावात दूध व मिलेटवर आधारित ग्रामीण पर्यटनाचा अनुभव पर्यटकांना घेता येणार आहे. मालदांडी ज्वारी, स्थानिक कृषी पद्धती, पशुपालन, ग्रामीण जीवनशैली तसेच स्थानिक उत्पादनांची माहिती पर्यटकांना करून देण्यात येणार आहे. बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे गवताळ सफारीच्या माध्यमातून गवताळ परिसंस्था, जैवविविधता आणि निसर्ग पर्यटनाचा अनुभव देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) परिसरातील माळढोक अभयारण्य हे वन्यजीव व निसर्ग पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण आहे. माळढोक व इतर पक्षी, गवताळ अधिवास आणि वन्यजीव संवर्धनाबाबत विद्यार्थ्यांना व पर्यटकांना माहिती देण्यात येणार आहे..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.चिंचणी येथे ग्रामीण जीवनशैली, कृषी आधारित उपक्रम, स्थानिक संस्कृती तसेच ग्रामस्थांच्या सहभागातून विकसित होणाऱ्या पर्यटन अनुभवांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. लोंढेवाडी (ता. माढा) येथील कृषी व ग्रामीण पर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून शेती, ग्रामीण जीवन, स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि ग्रामीण उपक्रमांचा प्रत्यक्ष अनुभव पर्यटकांना देण्यात येणार आहे. सप्ताहाच्या निमित्ताने निवडक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सहलींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या सहलींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैवविविधता पर्यटन व्यवसायाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.रील अन् छायाचित्रण स्पर्धाजिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे, निसर्ग, संस्कृती, ग्रामीण जीवनशैली, ऐतिहासिक व धार्मिक वारसा तसेच स्थानिक पर्यटन अनुभव नागरिकांच्या नजरेतून जगासमोर आणण्यासाठी रील आणि छायाचित्रण स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धकांनी जिल्ह्यातील पर्यटनाशी संबंधित आपले रील्स व छायाचित्रे itdpsolapur@gmail.com या ई-मेलवर ४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सादर करावीत. स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिके व प्रमाणपत्रांचे वितरण १५ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे. या स्पर्धेत विद्यार्थी, युवक, छायाचित्रकार, सोशल मीडिया क्रिएटर्स तसेच पर्यटनप्रेमींनी सहभागी होऊन ‘आपल्या नजरेतलं सोलापूर’ ही संकल्पना प्रभावीपणे मांडावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.