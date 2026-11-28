सोलापूर : यंदा जिल्ह्यात खूपच कमी पाऊस झाल्याने सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी २१२ गावांमध्ये टँकर सुरू झाले आहेत. जमिनीची पाणीपातळी खालावल्याने रब्बी पिके तहानली आहेत. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारीपासून १५ फेब्रुवारीपर्यंत उजनीतून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन झाले आहे. मात्र, शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार पाणी सोडण्याची तारीख बदलू शकते, असेही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी (Ujani dam irrigation water schedule January 2027) सांगितले..सध्या उजनी धरणात एकूण ९५.५४ टीएमसी पाणी असून, त्यात ३१.८९ टीएमसी (५९.५३ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा आहे. आता उजनी धरणातून डावा व उजवा कालवा, बोगदा, सीना-माढा उपसा सिंचन योजना तसेच दहिगाव उपसा सिंचन योजनेतूनही पाणी सोडले जाणार आहे. शेतीसाठी सोडले जाणारे हे यंदाच्या उन्हाळ्यातील एकमेव आवर्तन असणार आहे. यावेळी कॅनॉलशेजारील वीजपुरवठा काही तासच सुरू ठेवला जाणार आहे. यासाठी साधारणतः सात ते नऊ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार आहे..दुसरीकडे, यंदा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यासाठीदेखील एक टीएमसी पाणी उजनीतून सोडले जाणार आहे. त्यासाठी सीना नदीत पाणी सोडून घाटणे बॅरेजपासून तुळजापूरपर्यंत (रामदरा तलाव) पाणी नेले जाणार आहे. सुरुवातीला चार दिवस चाचणी होईल. त्यानंतर निश्चित केलेले उर्वरित पाणी कालव्यातून पुढे नेले जाईल. कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्रमांक दोनचे काम पूर्ण झाले असून, त्यांनी सोलापूरच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना याबाबत कळवले आहे. या आवर्तनानंतर पुढील पावसाळ्यापर्यंत उजनीतील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने कालवा सल्लागार समितीत नियोजन झाले आहे..Chiplun Water Crisis : लोटे-परशुराम, खेर्डी, खडपोली MIDC समोर जलसंकटाचं सावट! औद्योगिक वसाहतींना दररोज 1.8 कोटी लिटर पाण्याची गरज; जलस्रोत वाचवण्याचं मोठं आव्हान.पाणीपातळी ६ ते १० फुटांनी खोलसोलापूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या निम्मासुद्धा पाऊस पडला नाही. यामुळे ऑक्टोबरमधील पाणीपातळी दक्षिण सोलापूर व माढा तालुक्यांत सर्वाधिक १० फुटांनी खोल गेली आहे. दुसरीकडे, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, पंढरपूर, माळशिरस, सांगोला, मोहोळ आणि करमाळा या तालुक्यांतील पाणीपातळी आठ फुटांनी खोल गेली आहे. बार्शी व मंगळवेढा तालुक्यांतील पाणीपातळी साडेपाच ते सहा फुटांनी खोल गेल्याची माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या कार्यालयातील अहवालावरून समोर आली आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये सुमारे अर्ध्या फुटाने पाणीपातळी खालावल्याचेही अहवालात नमूद आहे..Koyna Dam Water Dispute : कोयनेचे पाणी मुंबईला नको, आधी पश्चिम महाराष्ट्राला द्या; दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेस आक्रमक, तहसीलदारांकडे केली 'ही' मागणी.उजनीतील पाण्याची सद्यःस्थितीएकूण पाणीसाठा : ९५.५४ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा : ३१.८९ टीएमसीपाण्याची टक्केवारी : ५९.५३ टक्केशेतीच्या आवर्तनाचे नियोजन : १ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.