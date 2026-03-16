Solapur Road Survey:विजयपूर रोड होणार अतिक्रमणमुक्त; उद्यापासून फेरसर्व्हे ; १५ मीटर पट्ट्यात ९५ बांधकामे; ए.जी. पाटील कॉलेजपर्यंत सर्व्हिस रोड

सोलापूर: येथील जुना विजापूर नाका ते ए.जी. पाटील कॉलेजपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) माध्यमातून सर्व्हिस रोड केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या माध्यमातून मंगळवारपासून दुसऱ्यांदा या रस्त्यावरील अतिक्रमणाचा सर्व्हे होणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी त्यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत..सोलापूर-विजयपूर महामार्गावर सर्व्हिस रोड (डीपी रोड) मंजूर असून, 'एनएचएआय'तर्फे त्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी 'एनएचएआय'ने या रोडवरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात महापालिकेला पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये महापालिकेने सर्व्हे केला. त्यावेळी ९५ जणांची बांधकामे अनधिकृत असल्याची बाब समोर आली होती. त्यातील काही बांधकामे पोलिस बंदोबस्तात पाडण्यातही आली. परंतु काहींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. .वास्तविक, विजयपूर रस्त्याच्या दुभाजकापासून दोन्ही बाजूंना १५ मीटर अंतरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाही. तरीदेखील अनेकांनी पक्की बांधकामे केली असून काहींनी पत्र्याचे शेड मारले आहेत. त्यातील काहींनी आमच्याकडे बांधकाम परवाने असल्याचेही सांगितले होते. परंतु आता सर्व्हेवेळी त्या लोकांना त्यांच्याकडील बांधकाम परवाने दाखवावे लागणार आहेत. .महापालिका आयुक्तांचे पत्र असेविजयपूर रोडवरील नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामे, इमारती व रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून किंवा पाडून घ्यावीत. त्यासंदर्भातील कार्यवाही महापालिकेने सुरू केली आहे. तत्पूर्वी या परिसरातील नागरिकांना विनाकारण त्रास अथवा नुकसान होऊ नये, म्हणून महानगरपालिकेचे कर्मचारी इमारती, बांधकामे तसेच अतिक्रमणाचा सर्व्हे करीत आहेत. सर्व्हे करताना नागरिकांनी त्यांच्याकडे असलेले बांधकाम परवाने दाखवावेत, म्हणजे सर्व्हेचे काम सुकर होण्यास मदत होईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. ओम्बासे यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.."जुना विजापूर नाका ते ए. जी. पाटील कॉलेज असा विजापूर रोडवरील सर्व्हिस रोड केला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने मंगळवारपासून या रोडवरील अनधिकृत बांधकामांचा दुसऱ्यांदा सर्व्हे होणार आहे. विजापूर रोडच्या दुभाजकापासून दोन्ही बाजूंना १५ मीटर अंतरावरील बांधकामांचा हा सर्व्हे असणार आहे."- प्रमोद गोविंदवार, कनिष्ठ अभियंता, नगररचना विभाग, सोलापूर महापालिका.