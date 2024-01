Vande Bharat Express : नागपूर अन्‌ गोव्यासाठी सोलापूर विकास मंचने वंदे भारत एक्स्प्रेसची केली मागणी

solapur vikas manch demand to start from solapur to nagpur goa pune vande bharat express Esakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : सोलापूर येथून नागपूर, गोवा व पुणे-सिकंदराबाद या वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरु कराव्यात अशी मागणी सोलापूर विकास मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. सोलापूरच्या प्रलंबित रेल्वे विकासाच्या प्रश्नावर सोलापूर विकास मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राम करण यादव यांची भेट घेऊन विविध मागण्या त्यांच्याकडे मांडल्या. यावेळी सोलापूर विकास मंचाचे केतन शहा, विजय कुंदन जाधव, अॅड.दत्तात्रय अंबुरे, श्रीनिवास गोयल, योगिन गुर्जर, मिलिंद भोसले, अॅड. प्रमोद शहा, सुहास भोसले, आनंद पाटील आदी उपस्थित होते. रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण काढावीत. रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म वाढवून जुन्या मालधक्का येथे नवीन प्लॅटफॉर्म करून तेथून गाड्या सोडाव्यात. मीटर गेज रुळाच्या जागेवरील अतिक्रमण काढल्यास जुळे सोलापुरातील प्रवाशांचा वेळ वाचेल. सोलापूर स्थानकास पूर्व व पश्चिमेकडून प्रवेशद्वार केल्यास म.गांधी चौकातील वाहतुकीचा दबाव कमी होणार आहे. असे मागण्यात नमुद आहे. मंचच्या ठळक मागण्या चार आणि पाच नंबर प्लॅटफॉर्म वर लिफ्ट व एस्क्लेटर होणे गरजेचे

होटगी स्थानकापर्यंत येणारी हुबळी सिकंदराबाद ही गाडी सोलापूर पर्यंत आणावी

हुतात्मा एक्सप्रेसला एक जनरल बोगी पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावी

हुतात्मा एक्सप्रेसला तीन स्लीपर कोच काढून पूर्वीप्रमाणे चेअर कोच ठेवावेत

वंदे भारत, हुतात्मा व सिद्धेश्वर ह्या तीनही गाड्या प्लॅटफॉर्म क्र एक वरूनच सोडाव्यात