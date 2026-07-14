सोलापूर

Solapur Water Crisis: उजनी धरणात ५१ टक्के साठा; उसासह पिके जळू लागल्याने उजव्या-डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी

उजनी धरणात ५१ टक्के साठा; उसासह पिके करपू लागल्याने उजव्या-डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची पाणी संघर्ष समितीची मागणी
Despite 51% water storage in Ujani Dam, delayed rainfall has intensified the irrigation crisis across drought-hit regions.

Despite 51% water storage in Ujani Dam, delayed rainfall has intensified the irrigation crisis across drought-hit regions.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : उजनी धरणामध्ये सध्या ५१ टक्के पाणीसाठा झाला असून सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस न झाल्यामुळे उसासह सर्व पिके जळू लागली आहेत. यामुळे पाटबंधारे विभागाने उजनी धरणातून उजव्या व डाव्या कालव्यातून पाणी सोडून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली.

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