Solapur Water Crisis: उजनी धरणात ५१ टक्के साठा; उसासह पिके जळू लागल्याने उजव्या-डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी

मंगळवेढा : उजनी धरणामध्ये सध्या ५१ टक्के पाणीसाठा झाला असून सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस न झाल्यामुळे उसासह सर्व पिके जळू लागली आहेत. यामुळे पाटबंधारे विभागाने उजनी धरणातून उजव्या व डाव्या कालव्यातून पाणी सोडून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली..गत महिन्यात मंगळवेढ्यात झालेल्या तेरा दुष्काळी तालुक्याच्या पाणी परिषदेमध्ये उजनी व उजव्या डाव्या कालव्यातून ऊस शेती जगवण्यासाठी पाणी सोडण्याच्या मागणीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. आज दिलेल्या निवेदनावर जकराया साखर कारखान्याः चेअरमन अॅड.बी. बी. जाधव, पाणी चळवळी मंगळवेढा तालुक्याचे निमंत्रक अॅड.बी.बी. पवा उपनगराध्यक्ष प्रा. येताळा भगत, अॅड. राहुल घुत् आदींच्या सह्या आहेत.यावेळी खा.प्रणिती शिंदे काँग्रेस शहराध्यक्ष राहुल घुले तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे उपस्थित होते यावेळी खासदार शिंदे यांनी देखील आपल्या मागण्याची निवेदन यावेळी जलसंपदा मंत्री यांना दिले या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात शेतीबरोबर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. .अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती अलनिनोची भीती असल्यामुळे धरणात पाणी असून सोडण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. जिल्ह्यातून साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती असून साखर कारखानदारीवर संपूर्ण जिल्हा अवलंबून आहे. निम्मा जुलै महिना संपला तरी अपेक्षित पाऊस झालेला नाही, उसाचे पीक करपू लागले आहे. याशिवाय इतर सर्व पिकांवर देखील गंभीर परिणाम झाला. उसाचे पीक नष्ट झाले तर न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.उजनी धरणात ३५ टीएमसी पाणी उपलब असताना केवळ दोन टीएमसी पाणी डाव्या उजव्या कालव्यातून सोडण्याची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.