Solapur Weather Update: तापमानात मोठी घसरण; पुन्हा सोलापूरात जाणवणार कडाक्याची थंडी

Solapur Weather Update: सोलापूर शहर व परिसरातील किमान तापमानारा अश्म शुक्रवारच्या तुलनेत ३.१ अंश सेल्सिअसची घट झाली होती. या आठवड्यात (८ ते १३ डिसेंबर) किमान तापमानाचा पारा ११ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाईल
