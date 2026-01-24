Job Opportunities: सोलापूरचे तरूण ४ लाख नोकऱ्यांपासून राहणार दूर, जर्मन भाषा शिक्षण नसल्याने संधी गमावण्याची वेळ

Solapur Youth Careers: राज्य सरकारने जर्मनीच्या वाडेन-बुटैबर्ग राज्याशी सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार जर्मन भाषेचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या आयटीआय प्रशिक्षित तंत्रज्ञ, परिचारिका, फार्मासिस्ट यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला जर्मनीत रोजगाराच्या संधी दिल्या जात आहेत. या उपक्रमाचा तालुका व जिल्हा पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रचार सुरू आहे..मात्र, जर्मन भाषा शिक्षणाची अट असल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोलापुरात अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक तरुणांना पुण्यात जाऊन जर्मन भाषा शिकावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, या कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे चार लाख लोकांना या माध्यमातून रोजगार दिला जाणार आहे..Aquarius Horoscope 2026: 6 फेब्रुवारीनंतर बदलणार नशिबाचे गणित! कुंभ राशीत तयार होतोय शक्तिशाली ग्रहयोग.जर्मन भाषेचे शिक्षणजर्मन भाषा शिक्षणासाठी एवन, एटु, बीवन, बीटू, सीवन व सीटू हे टप्पे केले आहेत. त्यापैकी एटू टप्प्यापर्यंतचे ज्ञान आवश्यक असून, त्यामुळे उमेदवार प्राथमिक स्वरूपाचा संवाद साधू शकतो. या शिक्षणाचे प्रमाणपत्र जर्मनीच्या गोएथे इन्स्टिट्यूटकडून दिले जाते..जर्मन भाषेचा सामंजस्य करारपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर येथे जर्मन भाषा केंद्रासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे. यासंदर्भात संबंधित संस्था जर्मन भाषेच्या शिक्षणाबद्दल माहिती देऊ शकेल, असे भाषा संकुल प्रमुख प्रा. डॉ. प्रभाकर कोळेकर यांनी सांगितले..Mini Maldives Maharashtra: मालदीवला जाणं शक्य नाही? मग कोकणातलंच हे स्वर्गसमान ठिकाणाला नक्की भेट द्या.नागेश ऑर्किड अभियांत्रिकी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात जर्मन भाषा शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. काही आयआयटीनीदेखील वा भाषेच्या शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. अभियांत्रिकी क्षेत्रात परदेशातील रोजगार व एमएससारख्या उच्च्च शिक्षणासाठी जर्मन भाषेची आवश्यकता आहे.- प्रा. डॉ. एस. आर. मेतन, उपप्राचार्य, नागेश ऑर्किड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग जर्मनीतील रोजगार संधींसाठी जर्मन भाषा शिक्षणाची सुविधा जिल्हा पातळीवर उपलब्ध करून देता येऊ शकते. वरिष्ठांचे आदेश मिळताच भाषा तज्ज्ञांच्या मदतीने तातडीने वर्ग सुरू करता येतील. - एम. एम. बीडकर, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.