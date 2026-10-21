Mangalwedha Crime : खडकीत तलवारीने वार करून जावयाची हत्या; तिघांवर गुन्हा दाखल

मंगळवेढा - पहिली पत्नी असताना मेहुणीशी दुसरे लग्न केल्याच्या रागातून सासऱ्यासह तिघांनी जावयास तलवार आणि दगडाने मारहाण करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना आज सकाळी ०९/३० वाजता तालुक्यातील खडकी येथे घडली असून तिघाविरूध्द खूनाचा गून्हा दाखल झाला..या प्रकरणाची फिर्यादी मशीखान भारत गडहिरे (वय-३५, रा. सांगोला) यांने दिली असून पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादीचा भाऊ मयत किसन भारत गडहिरे (वय-३५, रा. आलेगाव, ता. सांगोला) याने त्याची पत्नी हयात असताना तिच्याच बहिणीला (मेहुणीला) पळवून नेऊन तिच्याशी दुसरे लग्न केले..याचाच राग मनात धरून अतुल धोंडीबा कसबे (वय-४८) सुशील कसबे (वय-३५) आणि एका अल्पवयीनसह तिघांनी संगनमत करून मयत किसन याच्या डोकीत, चेहऱ्यावर गंभीर मारहाण करून जिवे मारून खून केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात गु. र. नं. ९३६/२०२६ नुसार खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिघा आरोपीना पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास मा. पो. नि. सो यांच्या आदेशाने सपो.नि.विनोद लातुरकर हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.