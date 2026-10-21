सोलापूर

Mangalwedha Crime : खडकीत तलवारीने वार करून जावयाची हत्या; तिघांवर गुन्हा दाखल

पहिली पत्नी असताना मेहुणीशी दुसरे लग्न केल्याच्या रागातून सासऱ्यासह तिघांनी जावयास तलवार आणि दगडाने मारहाण करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली.
crime

crime

ESakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - पहिली पत्नी असताना मेहुणीशी दुसरे लग्न केल्याच्या रागातून सासऱ्यासह तिघांनी जावयास तलवार आणि दगडाने मारहाण करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना आज सकाळी ०९/३० वाजता तालुक्यातील खडकी येथे घडली असून तिघाविरूध्द खूनाचा गून्हा दाखल झाला.

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