Mangalwedha Sowing Delayed : मंगळवेढ्यात 35 हजार हेक्टरवर पेरणी रखडली दुष्काळाची गडद छाया

मंगळवेढा - मान्सून पावसाने यंदा ओढ दिल्यामुळे तालुक्यातील 35 हजार हेक्टर वरील खरिपाचे क्षेत्र अडचणीत असून, तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा देखील गंभीर प्रश्न आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे डोळे सध्या शासनाऐवजी आकाशाकडे लागले आहेत..तालुक्यामध्ये खरिपाच्या सर्वाधिक क्षेत्रात तूर, बाजरी, मका, भुईमूग, कांदा ही पिके घेतली जातात. मात्र, यावर्षी मान्सून पावसाने दगा दिल्यामुळे त् जवळपास 35 हजार क्षेत्राची पेरणी रखडली. विमा कंपनीने मागील वर्षीचा पिक विमा भरून कोट्यावधी रुपये तालुक्यातून शेतकऱ्याकडून गोळा केले. मात्र, प्रत्यक्षात निवडक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई दिले उर्वरित बाजरी, तूर, मका, पिकाचे नुकसान होऊन देखील भरपाई दिली नाही..अजूनही तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची भरपाई रखडले आहे. याबाबत विमा कंपनीला कोणीही जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही. गतवर्षीप्रमाणे यंदा मान्सून लवकर सुरुवात होईल यासाठी तालुक्यातील खते व बियाणे विक्रेत्यांनी खरिप बियाणे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ठेवले मात्र त्यांना ग्राहक पाऊस लांबल्यामुळे खरेदी न झाल्यामुळे त्यामुळे त्या बियाणाची देखील एक्सपायरी डेट होण्याची शक्यता भीती व्यक्त केली जात आहे..येत्या काही दिवसात जनावरांचा चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहणार आहे त्या दृष्टीने पशुसंवर्धन खात्याने चाऱ्यासाठी बियाणे उपलब्ध केले असले तरी पाऊस नसल्यामुळे बियाणे नेमके घेऊन काय करायचे असा प्रश्न पशुपालकासमोर आहे.तालुक्यात चार साखर कारखाने आहेत.बागायत क्षेत्रातील बहुतांश ऊस हा चाऱ्यासाठी वापरल्यामुळे कारखान्याच्या गाळपाचा मोठा प्रश्न देखील या निमित्ताने समोर होणार आहे..यापूर्वी तालुक्यातील छावणीचालकाचे 38 कोटीचे देणे आहे. अशा परिस्थितीत छावणी चालवणे म्हणजे एखादा गुन्हा केल्यासारखे परिस्थिती आहे. त्यामुळे छावणी चालकाची छावणी चालवण्याबद्दलची मानसिकता नाही सध्या पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत असून, नदीकाठच्या वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे नदीपात्रात पाणी शिल्लक राहू शकते. नदीपत्रातील पाण्यावर मंगळवेढा शहर व काही गावाची योजना चालू आहे..सध्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ही निवडक गावासाठी चालू आहेत जलजीवन साठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी खर्च केला प्रत्यक्षात जनतेला पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले नाही त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न देखील या निमित्ताने उभा राहणार आहे.याशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत मजुरांना हाताला काम देणे या दृष्टीने देखील प्रशासनाचे ठोस पाऊल दिसत नाही. टँकरची मागणी होत असली तरी प्रशासन टँकर कधी सुरू करणार? असा प्रश्न आहे. तर तालुक्यात सत्ताधारी व विरोधक एकाच युतीत असल्यामुळे जनतेला वाली कोण? असा सवाल विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.