Solapur News : तहसीलदार किरण जमदाडे यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे दक्षिण सोलापूरच्या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाला हक्काचा दिलासा

दक्षिण सोलापूर - तीन महिन्यांपूर्वी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसादरम्यान वीज पडून जनावरांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना शासनाची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेचे पक्षनेते नेताजी खंडागळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित शेतकऱ्यांना मदतीचे धनादेश (चेक) सुपूर्द करण्यात आले..तालुक्यात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या नुकसानीची गांभीर्याने दखल घेत दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी तत्परतेने शासकीय पातळीवर विशेष प्रयत्न केले. पंचनामे पूर्ण करण्यापासून ते थेट शासनाकडून निधी मंजूर करून घेण्यापर्यंत त्यांनी घेतलेल्या विशेष पुढाकारामुळेच ही मदत शेतकऱ्यांना तातडीने मिळणे शक्य झाले. यामध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात आली आहे..प्रमोद पाटील (कासेगाव): गायीच्या नुकसानीपोटी ३७,५००रुपये.ब्रह्मानंद हिप्परगे (धोत्रे): गायीच्या नुकसानीपोटी ₹३७,५०० रुपये.शिवाजी निकम (बक्षीहिप्परगा): बैलाच्या नुकसानीपोटी ३२,०००रुपये.अप्पाशा इमडे (कुंभारी): सहा म्हशींपैकी मृत झालेल्या तीन म्हशींसाठी १,१२,५००रुपये..शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात धावून जात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, हाच खरा जनसेवेचा धर्म आहे,' असे मत यावेळी जिल्हा परिषदेचे पक्षनेते नेताजी खंडागळे यांनी व्यक्त केले. संकटाच्या अत्यंत कठीण काळात महसूल प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता आणि तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांबद्दल बाधित शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले. प्रशासनाने ऐन संकटात दिलेल्या या आर्थिक आधाराबद्दल सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.