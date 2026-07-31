Solapur Road Accident: एसटी बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; बस चालकासह एका प्रवाशी महिलाचा मृत्यू ; दहा जण जखमी

अविनाश काळेउमरगा: उमरगा आगाराच्या हिरकणी बस आणि ट्रकच्या भिषण अपघातात बस चालकासह एका प्रवाशी महिलाचा मृत्यू झाला आहे. तर दहा जण जखमी झाले आहेत. सोलापूर येथील मार्केट यार्डजवळील शेळगी ब्रिजवर शुक्रवारी (ता.३१) पहाटे हा अपघात झाला. .या बाबतची माहिती अशी कि, उमरगा आगाराची हिरकणी बस (क्रमांक एम एच १४ एल बी ०३८०) ही बस चार दिवसापूर्वी बोरिवली (मुंबई) शहराकडे जात असताना पूण्याजवळ रस्त्यात बस नादुरुस्त झाली होती. त्या बसच्या दुरुस्ती साठी चौफुला येथे उमरगा आगारातील तीन मेकॉनिक गेले होते. गुरुवारी (ता.३०) सांयकाळी बसच्या दुरुस्तीचे काम झाल्याने ही बस उमरग्याकडे येत होती..Mumbai Water Supply: मुंबईतील धरणातील जलसाठा ८८ टक्क्यांवर, १० टक्के पाणीकपात कधी संपणार? महत्त्वाची माहिती समोर .पहाटे पाचच्या सुमारास ही बस सोलापूर बस स्थानकात आली होती. तेथे चहापान करून बस उमरग्याकडे निघाली. शेळगी ब्रिजवर बसने ट्रकला (क्रमांक एम एच १३ ए एक्स ३९४९) ला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यात बसचा समोरील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. या अपघातात बस चालक दादाराव भालचंद्र बनसोडे (वय ४३), रा. चिवरी उमरगा, (ता. तुळजापूर) नागुबाई राम रेवगे (वय ४८), रा. अणदूर, (ता. तुळजापूर) या दोघांचा मृत्यू झाला. तर जखमींमध्ये रामचंद्र प्रभाकर देवघे वय वर्ष ५७ राहणार अणदूर (ता. तुळजापूर) विकास प्रकाश पाटील वय वर्ष ३२ राहणार आळंद (जि. गुलबर्गा), माणिक नागप्पा वायचळ वय वर्ष ५४ राहणार तांदूळवाडी (ता. दक्षिण सोलापूर).रामलिंग ब्रह्मानंद कापसे वय वर्षे ४० राहणार धाराशिव, अभिषेक दीपक चव्हाण वय वर्ष २९ रा. उमरगा (मेकॅनिक उमरगा आगार) अनिकेत सुभाष राठोड वय वर्ष ३० रा. सातारा, अभिजीत अरुण चव्हाण वय वर्ष ४४ रा. नळदुर्ग, जिल्हा नागोराव किस्तू तोडसांग वय वर्ष ३७ रा. किणवर परभणी, अनुराधा अर्जुन चव्हाण वय वर्ष ६० रा. तुळजापूर,.Ayodhya Jhulotsav: प्रभू श्रीराम अन् माता सीतेचा झुल्यावरील अद्भुत दरबार अनुभवायचा आहे? अयोध्येतील ७ प्रसिद्ध मंदिरांचे करा अलौकिक दर्शन.तुलसीदास मनोहर पाचंगे वय वर्ष ४९ रा. गुंजोटी (ता.उमरगा, वाहक उमरगा आगार). सर्व जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच सोलापूर पोलिस, एस. टी. महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.