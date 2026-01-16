सोलापूर

Mangalwedha News : जि. प. साठी भाजप विरोधात लढणारा उमेदवार भाजपच्याच गळाला

जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी हुलजंती गटात तीन वर्षापासून तयारी केलेले उद्योजक हनुमान दुधाळ यांनी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केला.
hanuman dudhal and mla samadhan autade

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी हुलजंती गटात तीन वर्षापासून तयारी केलेले उद्योजक हनुमान दुधाळ यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज आमदार समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केला.

यावेळी उपनगराध्यक्ष प्रा. येताळा भगत, तालुकाध्यक्ष अंबादास कुलकर्णी, उद्योगपती कामानंद हेगडे, माजी उपसभापती शिवाजी पटाप, काशिनाथ पाटील, नंदू जाधव, नागेश मासाळ,बंडू शेणवे,विकास दुधाळ आदीसह भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.

