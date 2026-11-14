Stray Dog Bite : मंगळवेढा शहरात भटक्या कुत्राचा 12 नागरिकांना चावा

मंगळवेढा - शहरात मोकाट कुत्र्यांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत असून, मोकाट कुत्र्यावर केलेल्या लसीकरण खर्चावरून नगरपालिका वर्तुळात नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीचा अजून निपटारा झाला नसताना, आज दुपारी १२ च्या सुमारास शहरातील विविध प्रभागांत वावरणाऱ्या तब्बल १२ नागरिकांचा मोकाट कुत्र्याने चावा घेतल्याची घटना घडली..यात स्थानिक रहिवाशांसह ग्रामीण भागातून शहरात खरेदीसाठी आणि वैद्यकीय उपचारासाठी आलेल्या नागरिकांचाही समावेश आहे. एकीकडे थंडीचा गारठा सुरू झाल्याने नागरिक आधीच गारठले, त्यातच भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.मंगळवेढा हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने दररोज ग्रामीण भागातून शेकडो नागरिक विविध कामाबरोबर बाजारहाट आणि दवाखान्यासाठी शहरात येतात. आज दुपारी १२ च्या सुमारास विविध प्रभागांत आणि बाजारपेठेतून मार्गक्रमण करणाऱ्या नागरिकांवर मोकाट कुत्र्यांनी अचानक हल्ला चढवला..यात १२ नागरिक जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने मंगळवेढ्यातील ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु यातील काही नागरिकांना पुढील उपचारासाठी सोलापूरला जाण्याची वेळ आली या घटनेमुळे ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या नागरिकांमध्येही मोठी दहशत पसरली.सध्या थंडीचा कडाका वाढू लागल्याने पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणारे नागरिक, शेतकरी, कामगार तसेच शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. शहरात मोकाट कुत्र्यांसह इतर भटक्या जनावरांचा वावरही मोठ्या प्रमाणात वाढला. या जनावरांनी दिलेल्या धडकेत यापूर्वी ग्रामीण भागातील नागरिक जखमी झाले आहे..या जनावरांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करून देखील नगरपालिका प्रशासनाकडून या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. बाहेरगावावरून येणाऱ्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवाची सुरक्षितता लक्षात घेता, नगरपालिका प्रशासनाने या घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे..मोकाट कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण (नसबंदी) करणे आणि भटक्या जनावरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, शहराला गेल्या अनेक वर्षापासून पूर्णवेळ मुख्याधिकारी ची गरज असून त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या घटनेच्या वेळी जबाबदारी कोणावर ढकलायची असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून, या संदर्भात नगरपालिका प्रशासनाची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.