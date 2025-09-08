सोलापूर

DJ Free Solapur : ‘डीजेमुक्त सोलापूर’चा यशस्वी लढा राज्यभर चर्चेत; ‘सकाळ’च्या पुढाकाराने लोकचळवळ

राज्यातील सर्वाधिक उत्सवप्रिय शहर असलेल्या सोलापुरात यंदाचा गणेशोत्सव पूर्णपणे डीजेमुक्त आणि मंगलमय वातावरणात पार पडला.
वैभव गाढवे
सोलापूर - राज्यातील सर्वाधिक उत्सवप्रिय शहर असलेल्या सोलापुरात यंदाचा गणेशोत्सव पूर्णपणे डीजेमुक्त आणि मंगलमय वातावरणात पार पडला. यासाठी डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीच्या नेतृत्वात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले.

