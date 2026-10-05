Mangalwedha News : भाजप युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री पदी सुदर्शन यादव यांची निवड

मंगळवेढा - भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री पदी मंगळवेढ्यातील सुदर्शन यादव यांची निवड करण्यात आली. अलीकडच्या काळात भाजपने अनेक निवडी करताना धक्कादायक घेतलेले निर्णय याप्रमाणेच ही निवड धक्कादायक ठरली. मंगळवेढा सारख्या दुष्काळी तालुक्यातून विभागीय स्तरावर झालेली निवडणूक निवड धक्कादायक आहे..भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रजी चव्हाण यांच्या सुचनेनुसार प्रदेश सरचिटणीस व युवा मोर्चा प्रभारी सुनिल राणे व युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक, यांनी नव्या दमाच्या 29 पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकऱ्यांची घोषणा मुंबईत केली याबाबतचे प्रसिद्धी पत्र मध्यम प्रमुख गोविंद येतयेकर यांनी दिले..नव्या दमाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दहा उपाध्यक्ष, चार महामंत्री दहा सचिव एक कोषाध्यक्ष, एक सहकोषाध्यक्ष, प्रसिद्धी प्रमुख युवती प्रमुख. अशांना या संधी देण्यात आली आहे. सुदर्शन यादव हे 2012 पासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सक्रिय काम करत अभाविपमध्ये विविध जवाबदारी त्यांनी सांभाळत प्रदेश सहमंत्री व पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून काम केले होते. 2019 पासून त्यांनी भाजयुमो चे काम सुरू केले..सुरवातीला जिल्हा सरचिटणीस व त्यानंतर सोलापूर जिल्हा ग्रामीण युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अशी जवाबदारी मिळवत पक्षासाठी विविध आंदोलन व संघटनात्मक काम त्यांनी केले आहे. त्याचीच पोच पावती म्हणत आज त्यांची निवड महाराष्ट्र प्रदेश वर प्रदेश सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाली आहे. भाजप ने पुन्ह एकदा सामान्य घरातील एक कार्यकर्त्याला संधी दिली आहे..भारतीय जनता पार्टीने माझ्यावरती जो विश्वास टाकून भाजप युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीसची जबाबदारी दिलेली आहे. त्याबद्दल मी पक्षाचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो. एक सामान्य कार्यकर्त्याला त्याच्या कामाची पोचपावती पक्षाने दिलेली आहे. भाजप हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे. राष्ट्र प्रथम नंतर पक्ष व शेवटी स्वतः या त्रिसूत्री मध्ये काम करत असताना मिळालेली ही संधी आहे. आणि या संधीचा नक्कीच पक्षासाठी काम करत मी सोन करेल.- सुदर्शन यादव, महामंत्री युवा मोर्चा प्रदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.