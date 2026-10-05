सोलापूर

Mangalwedha News : भाजप युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री पदी सुदर्शन यादव यांची निवड

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री पदी मंगळवेढ्यातील सुदर्शन यादव यांची निवड करण्यात आली.
Sudarshan Yadav

Sudarshan Yadav

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री पदी मंगळवेढ्यातील सुदर्शन यादव यांची निवड करण्यात आली. अलीकडच्या काळात भाजपने अनेक निवडी करताना धक्कादायक घेतलेले निर्णय याप्रमाणेच ही निवड धक्कादायक ठरली. मंगळवेढा सारख्या दुष्काळी तालुक्यातून विभागीय स्तरावर झालेली निवडणूक निवड धक्कादायक आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
mangalwedha
BJP Yuva Morcha
Marathi News Esakal
www.esakal.com