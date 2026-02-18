सोलापूर

Mangalwedha News : 1650 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा योजनेचा लाभ देण्याची सुनंदा आवताडे यांची भरत गोगावले यांच्याकडे मागणी

मंगळवेढा शहरातील 1650 अल्पभूधारक शेतकरी मनरेगा योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिल्याने त्याना लाभ द्यावा.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - 'क' वर्ग असलेल्या नगरपालिकेत मनरेगा योजना राबविण्याबाबत 3 मार्च 2014 या शासननिर्णय झाला असताना देखील अद्याप मंगळवेढा नगरपालिका हद्दीत ही योजना राबवली जात नसल्याने शहरातील 1650 अल्पभूधारक शेतकरी मनरेगा योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिल्याने त्याना लाभ द्यावा, अशी मागणी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे केली.

