Mangalwedha News : 1650 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा योजनेचा लाभ देण्याची सुनंदा आवताडे यांची भरत गोगावले यांच्याकडे मागणी

मंगळवेढा - 'क' वर्ग असलेल्या नगरपालिकेत मनरेगा योजना राबविण्याबाबत 3 मार्च 2014 या शासननिर्णय झाला असताना देखील अद्याप मंगळवेढा नगरपालिका हद्दीत ही योजना राबवली जात नसल्याने शहरातील 1650 अल्पभूधारक शेतकरी मनरेगा योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिल्याने त्याना लाभ द्यावा, अशी मागणी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे केली..रोहयो मंत्री भरत गोगावले आज मंगळवेढा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली असता त्यावेळी ही मागणी केली. यावेळी जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे, सुशिल आवताडे, नगरसेवक प्रशांत गायकवाड प्रमोद सावंजी, अनिल बोदाडे, सिद्धेश्वर अवघडे, सिमा बुरजे, जमीर सुतार, आण्णासाहेब आसबे आदी उपस्थित होते..या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विहिरीचा लाभ नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्याला मिळत नसल्यामुळे केंद्राच्या महत्त्वाकांशी योजनेपासून शहरातील अल्पभूधारक शेतकय्रावर वंचित राहण्याची वेळ आली. त्याचबरोबर फळबाग, शौचालय, नाफेड खड्डे, घरकुल, गांडूळखत, रेशीम उद्योग यासह अनेक योजनेचा लाभ तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून दिला जातो..नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही. याशिवाय त्यामध्ये योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील 18 ते 59 वयातील नोंदणीकृत मजुरांना या योजनेतून रोजगार निर्मिती व स्थावर मालमत्ता निर्मिती केली जाते नगरपालिकेवर चार' वर्षे प्रशासकराज होते त्या काळात देखील हा प्रश्न मार्गी लागला नाही नगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच होऊन सत्ताधारी आले..सत्ताधाऱ्याकडे देखील शेतकरी ही योजना राबवण्याबाबत विचारणा करू लागले. शासनाची महत्त्वकांशी योजना शहरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मात्र कागदावर राबवली जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. यासाठी 'क' वर्ग असलेल्या नगरपालिकेत ही योजना राबविण्याबाबत 3 मार्च 2014 या शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतला असताना देखील अद्याप नगरपालिका हद्दीत ही योजना राबवली जात नाहीपुन्हा 11 मार्च 2021 परिपत्रकही काढले. मात्र ही योजना राबविण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतला नसल्याने नगरपालिका हद्दीतील अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विहिरीच्या लाभांपासून वंचित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.