Solapur News : हापूस अन् केशरच्या संगमातून ‘सुवर्ण केशर’ची निर्मिती; बिटलेच्या अमोल माने यांची कामगिरी

सोलापूर - हापूसची मधुर चव, केशरचा सोनेरी रंग आणि सेंद्रिय शेतीची जोड...या त्रिसूत्रीचा संगम साधत मोहोळ तालुक्यातील बिटले येथील शेतकरी अमोल माने यांनी ‘सुवर्ण केशर’ नावाने नवा आंबा ग्राहकांसमोर आणला आहे. झाडावर नैसर्गिकरीत्या पिकविलेल्या या आंब्याला राज्यातील विविध शहरांत चांगली मागणी मिळत असून, प्रतिकिलो ३०० रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळत आहे..अमोल माने यांनी काही वर्षांपूर्वी हापूस आंब्याची रोपे आणून २ एकरामध्ये साधारण ६०० रोपे लावली. त्यावर केशर आंब्याचे कलम केले. त्यानंतर ही रोपे आपल्या शेतात लावून सोलापुरी केशर पॅटर्ननुसार संपूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने त्यांची जोपासना केली. गोमूत्र स्लरी, जीवामृत, गोकृपामृत आदी सेंद्रिय खतांचा वापर केल्यामुळे तिसऱ्याच वर्षी झाडांना दर्जेदार फळधारणा झाली..फळे लागल्यानंतर त्यामध्ये हापूस आणि केशर या दोन्ही आंब्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण गुण दिसून आले. फळांना सोनेरी कांती, हापूसप्रमाणे मधुर चव, पातळ साल आणि लहान कोय ही वैशिष्ट्ये लाभली. शिवाय या आंब्याचे वजनही हापूसच्या तुलनेत अधिक असून, प्रत्येक फळ सुमारे ३०० ते ३५० ग्रॅम वजनाचे आहे.आंबा पूर्णपणे झाडावर नैसर्गिकरीत्या पिकल्यानंतरच विक्री करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यामुळे फळे पिकविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या रासायनिक प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला नाही. सेंद्रिय पद्धतीने तयार झाल्यामुळे आंब्याचा दर्जा आणि चवही टिकून राहिली..व्यापाऱ्यांकडून अपेक्षित दर मिळत नसल्याने त्यांनी मध्यस्थांना टाळत स्वतःच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा सातारा, कोल्हापूर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली आदी ठिकाणी त्यांनी झाडावर पिकलेल्या आंब्याची थेट विक्री सुरू केली. यंदाच्या हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी सोलापुरातही ‘सुवर्ण केशर’ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला..सुवर्ण केशरची वैशिष्ट्ये-हापूस व केशरच्या गुणांचा संगम-केवळ झाडावर पिकलेल्या आंब्याची विक्री-एका आंब्याचे वजन ३०० ते ३५० ग्रॅम- कोणताही आंबा खराब अथवा लहान राहिला नाही- सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, हैदराबाद व दिल्ली येथे विक्री- प्रतिकिलो ३०० रुपयांपेक्षा अधिक दर- गोमूत्र स्लरी, गोकृपामृत व जैविक खतांचा वापर- सेंद्रिय खतांमुळे रोगांचा प्रादुर्भाव कमी आणि टिकाऊपणा अधिक.आम्ही आंबा झाडावर नैसर्गिकरीत्या पिकू दिल्यानंतरच त्याची विक्री केली. सेंद्रिय खतांमुळे आंबा तोडल्यानंतरही सुमारे दहा दिवस ताजा राहतो आणि त्याची गुणवत्ता टिकून राहते. तसेच थेट ग्राहकांना विक्री केल्यामुळे योग्य दर आणि चांगला लाभ मिळाला.- अमोल माने, सुवर्ण केशर उत्पादक, बिटले (ता. मोहोळ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.