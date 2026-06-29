सोलापूर

Solapur News : हापूस अन् केशरच्या संगमातून ‘सुवर्ण केशर’ची निर्मिती; बिटलेच्या अमोल माने यांची कामगिरी

हापूसची मधुर चव, केशरचा सोनेरी रंग आणि सेंद्रिय शेतीची जोड... या त्रिसूत्रीचा संगम साधत शेतकरी अमोल माने यांनी ‘सुवर्ण केशर’ नावाने नवा आंबा ग्राहकांसमोर आणला आहे.
Amol Mane

Amol Mane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर - हापूसची मधुर चव, केशरचा सोनेरी रंग आणि सेंद्रिय शेतीची जोड...या त्रिसूत्रीचा संगम साधत मोहोळ तालुक्यातील बिटले येथील शेतकरी अमोल माने यांनी ‘सुवर्ण केशर’ नावाने नवा आंबा ग्राहकांसमोर आणला आहे. झाडावर नैसर्गिकरीत्या पिकविलेल्या या आंब्याला राज्यातील विविध शहरांत चांगली मागणी मिळत असून, प्रतिकिलो ३०० रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळत आहे.

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