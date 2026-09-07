सोलापूर

Mangalwedha News : धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणीसाठी ठोस कारवाई करा; धनगर समाजाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन

प्रलंबित धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी ठोस कारवाई करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील सकल सकल धनगर समाजाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
Take Action to Implement Dhangar Reservation tahsildar Statement

Take Action to Implement Dhangar Reservation tahsildar Statement

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - प्रलंबित धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी ठोस कारवाई करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील सकल सकल धनगर समाजाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

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