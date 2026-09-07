Mangalwedha News : धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणीसाठी ठोस कारवाई करा; धनगर समाजाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन

मंगळवेढा - प्रलंबित धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी ठोस कारवाई करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील सकल सकल धनगर समाजाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले..सदरचे निवेदन जयश्री नायब तहसीलदार जयश्री स्वामी यांनी स्वीकारले असून, या निवेदनावर जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर, काँग्रेसचे राज्य सचिव अॅड. रवीकिरण कोळेकर, अॅड. विक्रमसिंह मासाळ, अॅड. बापू मेटकरी, आबा खांडेकर, मनोज ठेगील, शिवाजी सरगर, रामचंद्र सलगर, धनाजी गडदे, दामाजी मेटकरी यांच्यासह धनगर समाज बांधवांच्या सह्या आहेत..या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, २०१४ मध्ये बारामती येथे धनगर समाजाच्या आंदोलनाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला ST आरक्षण लागू करण्याबाबत आश्वासन दिले. आपले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द त्यांनी दिला..त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांनी धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळून या प्रश्नावर आता ठोस व निर्णायक कार्यवाही करावी. धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्पष्ट व ठाम भूमिका घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात धनगर समाजाच्या घटनात्मक हक्कांच्या बाजूने भक्कम युक्तिवाद करा करावा..शासनाच्या वतीने अनुभवी मांडावे. व सक्षम कायदे पंडितांची नियुक्ती करून प्रकरण प्रभावीपणे मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१४ मध्ये धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळून ST आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा. केंद्र व राज्य शासनामध्ये आवश्यक समन्वय साधून आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा. न्यायालयीन निकाल प्रतिकूल ठरल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी उपलब्ध पर्यायी कायदेशीर व प्रशासकीय मार्ग (Plan-B) शासनाने तयार ठेवावा.अशी मागणी निवेदनात नमूद केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.