Solapur: गडकरींची संकल्पना, ६०-७० किमी रस्त्याचं काम ९ वर्षांपासून सुरू; तांदूळवाडी अपघात प्रकरणी ठेकेदार कंपनीच्या प्रमुखावर गुन्हा

पंढरपूर: तांदूळवाडी (ता. माळशिरस) येथे रविवारी (ता. १४) विहिरीत छोटा हत्ती कोसळून भीषण अपघात झाला होता. याप्रकरणी पुणे येथील रोडवेज कंपनीचे प्रमुख नवज्योत गडोख (रा. पुणे) यांच्यासह रोडच्या कामात सहभागी असणाऱ्या संबंधितांवर पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा व निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात केला आहे.याप्रकरणी सिद्धेश्वर पोपट जाधव (रा. स्वामी विवेकानंद नगर, पंढरपूर) यांनी वेळापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पंढरपूर येथील बावचे -सातोरे व चौगुले कुटुंबातील एकूण १६ जण चार चाकी वाहनातून (छोटा हत्ती, एम एच-१३ डी.क्यु- ६३३५) मधून म्हसवड येथील सिद्धनाथाच्या दर्शनासाठी गेले होते..देवदर्शन करून ते परत पंढरपूरकडे येत असताना सायंकाळी साडे चार वाजण्याच्या सुमारास तांदूळवाडी जवळ रोड लगत असलेल्या असुरक्षित विहिरीत छोटा हत्ती कोसळला. या भीषण अपघातामध्ये बावचे आणि सातोरे कुटुंबातील आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर आठ जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान अपघातास रस्त्याचे काम करणारी कंपनी, कंपनीचे अधिकारी व इतर जण कारणीभूत ठरल्याचे प्रथमदर्शनी पुढे आले आहे. त्यानंतर वेळापूर पोलिस ठाण्यात रोड वेज कंपनीचे.Sharad Pawar: शरद पवारांना मोठा धक्का! महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्दच, याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.प्रमुख नवज्योत गडोख यांच्यासह रस्ते कामात सहभागी असलेल्या संबंधित इसमांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारणांमुळे गुन्हा दाखल रोड वेज कंपनीचे नवज्योत गडोख यांना सुरक्षिततेच्या उपाययोजना न केल्यास रोडवर अपघात होऊन जीवितहानी होऊ शकते हे माहिती असूनही त्यांनी रोडच्या डावे बाजूला असलेल्या विहिरीला संरक्षित कठडा बसवलेला नाही. रोडच्या बाजूस विहीर आहे याबाबत फलक लावले नाहीत. विहिरीजवळ पुरेसा प्रकाश लावला नाही. रस्त्यावर स्पीडब्रेकर व रिफ्लेक्टर लावले नाही. लाईटचे खांब रस्त्याच्या कडेलाच उभे आहेत. अशा प्रकारचे हयगयीचे व बेदरकारपणाचे कृत्य रोडचे काम करताना केल्याने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..एमएसआरडीला अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही दुर्लक्ष पंढरपूर-म्हसवड महामार्गालगत तांदूळवाडी गावापासून दोन किलोमीटर अंतरावर पूर्वेस रामकृष्ण कदम यांची वडिलोपार्जित विहीर आहे. विहीर अगदी रोडच्या लगत आहे. रस्ता रुंदीकरणाचे काम झाले त्यामुळे विहीर अजून रोडच्या लगत आली. याच विहिरीत चारचाकी वाहन कोसळून अपघात झाला. यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातामध्ये मृत्यू जबाबदार एमएसआरडीचे अधिकारी आहेत, असा थेट आरोप विहीर मालक श्री, कदम यांनी केला आहे. याविषयी ते म्हणाले की, २०१६-१७ मध्ये रस्त्याचे काम सुरु झाले. तेव्हा पासून विहिरीला संरक्षित कठडे बसवावेत अशी मागणी करत आलो आहे.यासाठी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांना वारंवार भेटून लेखी मागणी देखील केली. परंतु त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. एमएसआरडीच्या अधिकारी व ठेकेदाराच्या दुर्लक्षामुळेच हा अपघात घडला आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणीही श्री. कदम यांनी केली आहे..Koyna Dam: शासनाचा मोठा निर्णय! कोयना धरणातील पाणी उपशावर बंदी; परिस्थिती चिंताजनक, ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य.९ वर्षांपासून काम सुरूचरस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून गोंदवले ते पंढरपूर या मार्गाचे २०१६-१७ मध्ये सुरू करण्यात आले. गेल्या नऊ वर्षापासून ६० ते ७० किलोमीटर रस्त्याचे काम रडतखडत सुरू आहे. या मार्गावरील अनेक ठिकाणच्या पुलाची कामे अपूर्ण आहेत. तर अनेक ठिकाणी कामेच सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना आपला जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. तांदुळवाडी. पिलीव व उपरी येथील पुलाचे काम रखडली आहेत. सध्या जुन्या धोकादायक पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. उपरी येथील पुलाचे काम मागील अनेक वर्षापासून रखडले आहेत. तसेच पूर्ण झालेल्या रस्त्यावर मोठमोठ्या भेगा देखील पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. या रस्त्याचे पुन्हा एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे अशी मागणी स्थानिकांमधून केली जात आहे..आठ जणांवर अंत्यसंस्कारपंढरपूर येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार तांदूळवाडी जवळ विहिरीत छोटा हत्ती कोसळून झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या आठ जणांवर रविवारी (ता. १४) रात्री उशिरा पंढरपूर येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. संदीप बावचे यांची आई, पत्नी, मुलगा आणि मुलगी तर बालाजी बावचे यांच्या पत्नी आणि मुलगा अशा एकाच कुटुंबातील सहा जणांवर तर सातोरे कुटुंबातील दोघांवर एकाच ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अत्यंत कष्टातून पुढे आलेल्या बावचे कुटुंबावर काळाने घाला घातल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.