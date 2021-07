By

सोलापूर : ड्रॅगन फ्रूट (Dragon Fruit) कमलकन हे एक निवडुंग परिवारातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण फळ आहे. औषधी गुण, पोषकद्रव्ये याचा विचार करून 2021-22 पासून कृषी विभाग (Agriculture Department) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून (Integrated Horticulture Development Mission) ड्रॅगनफ्रूट लागवडीसाठी 40 टक्के अनुदान देत असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने (District Superintendent Agriculture Officer Ravindra Mane) यांनी दिली. ड्रॅगनफ्रूट या फळामध्ये अधिक प्रमाणात उपलब्ध असणारे पोषक तत्त्व आणि अँटिऑक्‍सिडंटमुळे या फळास सुपर फ्रूट म्हणून प्रसिद्धी मिळत आहे. he government provides forty percent subsidy for dragon fruit cultivation-ssd73)

या फळात विविध औषधी गुण, फॉस्फरस, कॅल्शियम अधिक प्रमाणात आढळतात. पाण्याची टंचाई निर्माण झाली तरी ही झाडे कायमची टिकून राहतात. या फळाला रोग व किडींचा प्रादुर्भाव नगण्य असून पीक संरक्षणावर जास्त खर्च येत नाही. भारतीय बाजारपेठेमध्ये या फळाची मागणी व पिकाचे क्षेत्र वाढत आहे. ड्रॅगनफ्रूट लागवडीसाठी लागवड साहित्य, आधार पद्धत, ठिबक सिंचन, खते व पीक संरक्षण यासाठी अनुदान देय आहे. प्रति हेक्‍टर चार लाख रुपये प्रकल्पमूल्य ग्राह्य धरून 40 टक्‍क्‍यांप्रमाणे एक लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्‍टर अनुदान तीन वर्षात 60:20:20 या प्रमाणात देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी 75 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 90 टक्के झाडे जिवंत असणे अनिवार्य राहील.

लागवडीची पद्धत

ड्रॅगनफ्रूट फळपिकाची लागवड करण्यासाठी जमिनीची पूर्व मशागत झाल्यावर दोन झाडांमध्ये 3 मीटर बाय 3 मीटर, 3 मीटर बाय 2.5 मीटर या अंतरावर खड्डे खोदून खड्ड्याच्या मधोमध सिमेंट कॉंक्रीटचा किमान 6 फूट उंचीचा खांब व त्यावर कॉंक्रिटची फ्रेम बसविण्यात यावी. सिमेंट कॉंक्रिट खांबाच्या एका बाजूला एक याप्रमाणे चार बाजूला चार रोपे लावावीत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ड्रॅगनफ्रूट लागवडीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbtmahait.gov.in उत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत.