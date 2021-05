सोलापूर : शहरात मंगळवारी (Tuesday) 72 रूग्ण वाढले असून ग्रामीणमध्ये दोन हजार 200 रूग्णांची भर पडली आहे. आता शहर-जिल्ह्याची रूग्णसंख्या एक लाख 36 हजार 803 झाली आहे. मंगळवारी शहरातील सात तर ग्रामीणमधील 33 रूग्णांचा कोरोनाने (Corona) बळी घेतला आहे. तर दुसरीकडे शहरातील 50 तर ग्रामीणमधील दोन हजार 200 रूग्ण कोरोनातून बरे होऊन घरी परतले. (The number of patients with 72 new corona has increased in solapur city on tuesday)

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिलासादायक बाब म्हणजे शहरातील दोन, तीन, नऊ, दहा, 11, 13, 14, 18, 19 आणि 22 या प्रभागात एकही रूग्ण मंगळवारी सापडला नाही. दुसरीकडे सांगोला, अक्‍कलकोट, करमाळा व मंगळवेढ्यात एकाही रूग्णाचा मृत्यू झाला नाही. बार्शी तालुक्‍यात 299 रूग्ण वाढले असून पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. माढ्यात 421 रूग्ण वाढले असून सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. माळशिरस तालुक्‍यात 279 रूग्ण वाढले असून तिघांचा तर मोहोळ तालुक्‍यात 162 रूग्ण वाढले असून पाच जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 18 रूग्ण वाढले असून दोघांचा तर दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 20 रूग्ण वाढले असून तिघांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तसेच पंढरपूर तालुक्‍यात सर्वाधिक 447 रूग्ण वाढले असून नऊ रूग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे.

जिल्ह्याची कोरोनाची स्थिती

एकूण टेस्टिंग

13,03,631

एकूण बाधित

1,36,803

एकूण बरे झालेले रूग्ण

1,15,506

एकूण मृत्यू

3,610

उपचार घेत असलेले रूग्ण

17,687

पंढरपूर, मंगळवेढ्यात रूग्णवाढ मोठी

पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त मोठमोठ्या सभा पार पडल्या. निवडणुकीच्या काळात कोरोनामुळे मतदान कमी होईल, सभांना गर्दी होणार नाही म्हणून दोन्ही तालुक्‍यातील टेस्टिंग कमी करण्यात आले होते, अशी चर्चा आहे. मतदान झाल्यापासून या दोन्ही तालुक्‍यात रूग्ण वाढू लागले आहेत. तसेच मृत्यूची संख्याही मोठी आहे. मंगळवारी मंगळवेढ्यात 172 रूग्ण वाढले असून पंढरपूर तालुक्‍यात 447 रूग्ण सापडले असून नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आता पंढरपूर तालुक्‍याची रूग्णसंख्या 21 हजार 217 झाली असून तालुक्‍यातील 390 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. तसेच मंगळवेढा तालुक्‍यातील रूग्णसंख्या आठ हजार एक झाली असून तालुक्‍यातील 138 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

