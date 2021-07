मराठी माध्यमातील उपशिक्षकांची 548 पदे रिक्‍त असून उर्दू व कन्नड माध्यमातील 79 उपशिक्षकांची पदेही भरलेली नाहीत.

सोलापूर : शालेय शिक्षण विभागातील (Department of School Education) पदभरती बंद असल्याने जिल्ह्यातील 187 मराठी, एक कन्नड तर 11 उर्दू शाळा मुख्याध्यापकांविनाच सुरू आहेत. दुसरीकडे, मराठी माध्यमातील उपशिक्षकांची 548 पदे रिक्‍त असून उर्दू व कन्नड माध्यमातील 79 उपशिक्षकांची पदेही भरलेली नाहीत. प्राथमिक शिक्षण विभागाने आंतरजिल्हा बदलीतून त्या रिक्‍त जागा भरण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे. शाळा बंद असल्याने लांबणीवर पडलेला आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्‍न पुढील महिन्यात मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. (There are vacancies for headmasters in 199 schools in Solapur district)

कोरोनामुळे (Covid-19) सध्या "शाळा बंद अन्‌ ऑनलाइन शिक्षण सुरू' या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. मात्र, ऑनलाइन शिक्षणातून त्यांची शिक्षणाची गोडी कायम राहील, याची शाश्‍वती देणे कठीण आहे. त्यातच अनेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत, त्यामुळे असे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी (Zilla Parishad Chief Executive Officer Dilip Swamy) यांनी शिक्षकांच्या माध्यमातून कोरोनामुक्‍त गावांमध्ये गृहभेटी, झाडाखालची शाळा, समाजमंदिर तथा मंदिरांमध्ये ऑफलाइन वर्ग भरवून स्मार्टफोन नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागातील रिक्‍त पदांमुळे त्यासाठीही अडचणी येत आहेत. रिक्‍त पदांवर बाहेरील जिल्ह्यातून शिक्षक येतील, अशी अपेक्षा आहे. मे-जूनमध्ये आंतरजिल्हा बदलीचा शिक्षकांचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, जुलै उजाडला तरीही, काहीच कार्यवाही झालेली नाही.

रिक्‍त पदांमुळे शिक्षणात अडचणी निश्‍चित आहेत. तरीही, उपलब्ध मनुष्यबळातून अध्यापनाचे कामकाज पाहिले जात आहे. आता आंतरजिल्हा बदलीतून किती पदे भरता येतील, याची माहिती संकलित केली आहे. परंतु, त्यासंदर्भात अजून निर्णय झालेला नाही.

- संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

अशी आहेत रिक्‍त पदे...

मुख्याध्यापक : 199

उपशिक्षक : 627

विस्ताराधिकारी : 11

केंद्रप्रमुख : 154

सरळसेवा भरती नसल्याने केंद्रप्रमुख मिळेनात

राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार केंद्रप्रमुखांची पदोन्नतीवर 30 टक्‍के पदे भरली जातात. तर सरळसेवेतून 40 टक्‍के आणि 30 टक्‍के पदे स्पर्धा परीक्षेतून भरली जातात. मात्र, स्पर्धा परीक्षा व सरळसेवेची परीक्षाच मागील दीड वर्षापासून झालेली नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात सरळसेवेतून भरती होणाऱ्या 80 तर स्पर्धा परीक्षेतून येणाऱ्या 59 केंद्रप्रमुखांची पदे सद्य:स्थितीत रिक्‍त असल्याचे समोर आले आहे.