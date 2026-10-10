Mohol Theft : अज्ञात चोरट्यांनी मोहोळ तालुक्यातील मंदिरे केली लक्ष; 50 हजार रुपये किमतीच्या चांदीच्या पादुकांची पुन्हा चोरी

मोहोळ - अज्ञात चोरट्यांनी मोहोळ तालुक्यातील विविध देवतांची मंदिरे चोरीसाठी लक्ष केली असून, बोपले, ता. मोहोळ येथील सोमलिंग मंदिरातील अंदाजे 50 हजार रुपये किमतीच्या देवाच्या चांदीच्या पादुका अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याची घटना शनिवार ता. 10 ऑक्टोंबर रोजी उघडकीस आली. या प्रकरणी मोहोळ पोलीसात अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, हणुमंत नरहरी पुजारी, रा. बोपले, ता. मोहोळ, जि. सोलापुर, हे त्या ठिकाणी कुटुंबीया समावेत राहण्यास आहेत. गावच्या शिवारातील सोमलिंग देवस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोपले येथे पुजारी म्हणुन काम करीत आहेत..ता. 09 रोजी पुजारी यांनी नेहमी प्रमाणे पहाटे साडेपाच वाजता. सोमलिंग मंदिरात पुजा व सर्व विधी आटोपुन दैनंदिन कामे केली. त्यानंतर शनिवारी नेहमी प्रमाणे पहाटे च्या सुमारास मंदीराच्या आवारातील साफसफाई करुन ते गाभाऱ्यात गेले असता तेथे सिमेंट मध्ये बसवलेल्या देवाच्या चांदीच्या पादुका आढळुन आल्या नाहीत. त्यावेळी पुजारी यांनी गाभाऱ्यात व मंदिराच्या आजुबाजुला शोध घेतला असता त्या मिळुन आल्या नाहीत..यावरुन देवाचे 200 ग्रॅम वजनाच्या 50 हजार रुपये किमतीच्या चांदीच्या पादुका कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याची खात्री झाली. या प्रकरणी मंदिराचे पुजारी हनुमंत पुजारी यांनी पादुका चोरीप्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत.दरम्यान मोहोळ तालुक्यातील मंदिरातील चोऱ्या वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी तालुक्यातील सर्व पुजारी, ट्रस्टी, व्यवस्थापक यांची बैठक घेऊन उपाय योजनाच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्याची फारशी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. या घटनेचा तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.