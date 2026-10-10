सोलापूर

Mohol Theft : अज्ञात चोरट्यांनी मोहोळ तालुक्यातील मंदिरे केली लक्ष; 50 हजार रुपये किमतीच्या चांदीच्या पादुकांची पुन्हा चोरी

अज्ञात चोरट्यांनी मोहोळ तालुक्यातील विविध देवतांची मंदिरे चोरीसाठी केली लक्ष.
The silver padukas footwear were stolen from this very spot in the temple

The silver padukas footwear were stolen from this very spot in the temple

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - अज्ञात चोरट्यांनी मोहोळ तालुक्यातील विविध देवतांची मंदिरे चोरीसाठी लक्ष केली असून, बोपले, ता. मोहोळ येथील सोमलिंग मंदिरातील अंदाजे 50 हजार रुपये किमतीच्या देवाच्या चांदीच्या पादुका अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याची घटना शनिवार ता. 10 ऑक्टोंबर रोजी उघडकीस आली. या प्रकरणी मोहोळ पोलीसात अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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