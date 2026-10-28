सोलापूर

Karmala News : पोलीस कोठडीतील आरोपीच्या मृत्यूप्रकरणी तिघे निलंबित; करमाळा पोलीस ठाण्यातील पीएसआय आणि दोन पोलीस कॉन्स्टेबलवर कारवाई

पोलीस कोठडीत असताना स्वतःला जखमी करून घेतलेल्या कृष्णा मोहिते याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.
police officer suspended

police officer suspended

sakal

आण्णा काळे
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करमाळा - पोलीस कोठडीत असताना स्वतःला जखमी करून घेतलेल्या कृष्णा ज्ञानदेव मोहिते (वय-३८, रा. सांगवी) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याप्रकरणी करमाळा पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकासह (पीएसआय) दोन पोलीस कॉन्स्टेबल अशा तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीमार्फत सुरू असून, तपास अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर वरिष्ठांनी ही कारवाई केल्याचे समजते.

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