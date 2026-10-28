Karmala News : पोलीस कोठडीतील आरोपीच्या मृत्यूप्रकरणी तिघे निलंबित; करमाळा पोलीस ठाण्यातील पीएसआय आणि दोन पोलीस कॉन्स्टेबलवर कारवाई

करमाळा - पोलीस कोठडीत असताना स्वतःला जखमी करून घेतलेल्या कृष्णा ज्ञानदेव मोहिते (वय-३८, रा. सांगवी) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याप्रकरणी करमाळा पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकासह (पीएसआय) दोन पोलीस कॉन्स्टेबल अशा तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीमार्फत सुरू असून, तपास अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर वरिष्ठांनी ही कारवाई केल्याचे समजते..कृष्णा मोहिते याच्याविरुद्ध त्याच्या नातेवाईक असलेल्या एका महिलेने पोक्सो कायदा आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत फिर्याद दिली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी २० ऑक्टोबर रोजी त्याला अटक केली होती.पोलीस कोठडीतील पहिल्याच दिवशी, २० ऑक्टोबर रोजी मोहिते याने भिंतीवर डोके आपटून स्वतःला जखमी करून घेतले. त्याला उपचारासाठी प्रथम करमाळा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृतीच्या कारणास्तव पुढील उपचारांसाठी त्याला सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना २३ ऑक्टोबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला..पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीचा मृत्यू झाल्याने या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली. मृत्यूच्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी सीआयडीमार्फत तपास सुरू असून, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी केली जात आहे.घटनेच्या दिवशी कर्तव्यावर असलेले पीएसआय उघडे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल रंदील व कादगे या तिघांना निलंबित करण्याची शिफारस तपास अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याचे समजते.दरम्यान, कृष्णा मोहिते याचा मृत्यु नेमका कोणत्या कारणाने झाला याचे कारण सीआयडीच्या तपासून नंतर स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.