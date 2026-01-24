सोलापूर

Mohol News : अठरा वर्षीय शाळकरी विद्यार्थिनीने वसतीगृहातच गळफास घेऊन संपविले जीवन

कामती बुद्रुक येथील एका वसतीगृहातील अठरा वर्षीय विद्यार्थिनीने शुक्रवारी वसतीगृहातच गळफास घेऊन जीवन संपविले.
snehal dhargude

snehal dhargude

sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - कामती बुद्रुक, ता. मोहोळ येथील एका वस्तीगृहातील अठरा वर्षीय विद्यार्थिनीने शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजता वस्तीगृहातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मात्र, आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. कु. स्नेहल प्रदीप धरगुडे, रा. गोटेवाडी, ता. मोहोळ असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. या घटनेची अकस्मात मयत अशी नोंद करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
crime
endlife
mohol
school girl

Related Stories

No stories found.