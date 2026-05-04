HSC Exam Result : आनंद साधनाच्या मधुषा शिक्षण केंद्रातील दोन अंधाचे १२ वी परीक्षेत घवघवीत यश

माढा - माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिव्यांगांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या आनंद साधना प्रकल्पातील मधुषा शिक्षण केंद्राच्या १२ वीत शिकणाऱ्या दिव्यांग महेश विक्रम पवार व गुरुलिंग सुभाष गूळगोंडा या दोन विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात १२ वीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले आहे. .महेश विक्रम पवार व गुरुलिंग सुभाष गुळगोंडा यांना अनुक्रमे ६३.५० टक्के आणि ५४.८३ टक्के गुण मिळाले आहेत. महेश व गुरुलिंग हे अंध गटातील विद्यार्थी आहेत. कुर्डुवाडी येथील के. एन. भिसे महाविद्यालयात या दोघांनी परीक्षा दिली. दोन्ही विदयार्थी यांची घरची परिस्थिती बेताची असून आनंद साधनाच्या मधुषा केंद्रातून या दिव्यांग यांना पुढील उच्च शिक्षणासाठी पुणे येथे संधी देण्यात येणार आहे..आदर्श ज्युनियर कॉलेजच्या पूजा व अमोल सुरवसे यांनी त्यांच्या महाविद्यालयातील सुयश फरड आणि झकी पटेल यांनी गुरुलिंग व महेश या दोन अंधाचे इयत्ता १२ वीचे पेपर लिहिण्यात लेखनिक म्हणून काम पाहिले. सुयश व झकी हे आदर्श ज्यूनियर कॉलेज मध्ये इयत्ता ११ वीला विज्ञान शाखेत शिकत आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षण घेत असताना लेखनिक मिळणे मुश्किल असते. दिव्यांगाविषयी अनास्था असते.संस्थांना मदत करण्यात अनेक शंका कुशंका असतात. अशा परिस्थितीत आदर्श शाळा व शिक्षण संस्था ही दिव्यांग यांना मदत करण्याच्या भूमिकेत कायमच असतात. त्यातूनच महेश व गुरुलिंग यांचे वार्षिक पेपर लिहिण्यासाठी सुयश फरड व झकी पटेल यांनी संमती दिली. आदर्श ज्युनियर कॉलेजच्या प्राचार्या श्रीमती सय्यद एस. बी. यांनी वेळोवेळी सुयश व झकी यांचे मनोबल वाढवले..के. एन. भिसे ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य विकास नागरे, कॅप्टनएम. एस. थोरात, कालिचरण गिलबिले तसेच आनंद साधना प्रकल्पाचे संभाजी खिलारी, चंदाराणी आतकर, सोनाली व हनुमंत कदम, मधुरा व मिलिंद डिकोळे, सुधीर खाडे, डॉ. सदानंद बडवे, पोपट खापरे, सुषमा हंचाटे, सोमनाथ घाडगे, गुरुनाथ रसाळ यांनी आनंद साधना च्या या यशस्वी 12 वी उत्तीर्ण दिव्यांग याचे अभिनंदन केले आहे.