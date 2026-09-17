Tulja Bhavani Jewellery: तुळजाभवानीच्या दागिन्यांच्या नोंदीत तफावत, हिशेबावर प्रश्नचिन्ह; चौकशी अहवाल रद्द करण्याची मागणी

सोलापूर,: श्री तुळजाभवानी देवीच्या मौल्यवान दागिन्यांसह ऐतिहासिक नाणी व वस्तूंच्या तपासणी प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मंदिरातील सन २००१ ते २०१८ या कालावधीतील मौल्यवान सोने-चांदीचे दागिने, हिरे, मोती व प्राचीन अलंकारांच्या फेरफाराची चौकशी करण्यासाठी सादर करण्यात आलेला अहवाल त्रुटीपूर्ण व दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या निवेदनात केला आहे..हा अहवाल रद्द करून स्वतंत्र विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तुळजाभवानी मंदिरातील दागिन्यांच्या नोंदी, वजन आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तूंमध्ये गंभीर तफावत आहे.विशेषतः सन १९६३, २०११ आणि २०१८च्या नोंदींच्या तुलनेत दागिन्यांच्या वजनात फरक आढळून आला आहे. तपासणी अहवालात ७१ ऐतिहासिक नाणी, दोन माणिक आणि दोन खडा गहाळ असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. .दागिन्यांचे सध्याच्या बाजारभावानुसार मूल्यांकन न करणे, प्रत्येक गहाळ वस्तूचे स्वतंत्र वजन व बाजारमूल्य नोंदविले नसणे, सीसीटीव्ही व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तपासणी अहवालासोबत न जोडणे, तसेच मोडी व उर्दू भाषेतील जुन्या कागदपत्रांचे प्रमाणित भाषांतर न करता मूल्यांकन केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.याप्रकरणी तुळजापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एफआयआरमधील गंभीर कलमांचा संदर्भही देण्यात आला आहे. तसेच मूळ कागदपत्रांमध्ये फेरफार अथवा पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता व्यक्त करून चौकशीला गती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..या आहेत मागण्या... त्रुटीपूर्ण चौकशी अहवाल तातडीने रद्द करावा. एसआयटी चौकशीची कालमर्यादा निश्चित करावी. दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. ७१ ऐतिहासिक नाणी व गहाळ वस्तूंचा तातडीने शोध घ्यावा. दागिने व वस्तूंचे सध्याच्या बाजारभावानुसार फेरमूल्यांकन करावे. स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट व एक्सआरएफ गोल्ड टेस्टिंग करावे. मंदिराच्या मालमत्तेबाबत ‘व्हाइट पेपर’ प्रसिद्ध करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.