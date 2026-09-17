सोलापूर

Tulja Bhavani Jewellery: तुळजाभवानीच्या दागिन्यांच्या नोंदीत तफावत, हिशेबावर प्रश्नचिन्ह; चौकशी अहवाल रद्द करण्याची मागणी

Tuljabhavani temple ornaments investigation: तुळजाभवानी मंदिरातील सोने-चांदीच्या नोंदी, वजन व प्रत्यक्ष उपलब्ध दागिन्यांमध्ये गंभीर तफावत; त्रुटीपूर्ण अहवाल रद्द करून एसआयटीमार्फत सखोल चौकशीची मागणी.
Tulja bhavani temple ornaments investigation

Tulja Bhavani Temple jewellery investigation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर,: श्री तुळजाभवानी देवीच्या मौल्यवान दागिन्यांसह ऐतिहासिक नाणी व वस्तूंच्या तपासणी प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मंदिरातील सन २००१ ते २०१८ या कालावधीतील मौल्यवान सोने-चांदीचे दागिने, हिरे, मोती व प्राचीन अलंकारांच्या फेरफाराची चौकशी करण्यासाठी सादर करण्यात आलेला अहवाल त्रुटीपूर्ण व दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या निवेदनात केला आहे.

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Investigation Agency
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