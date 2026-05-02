Tuljapur Robbery Case : काळजाचा थरकाप! भाड्याच्या बहाण्याने बोलावले अन् 4 तास केली अमानुष मारहाण; पंढरपूरच्या चालकाला तुळजापुरात लुटले

पंढरपूर : येथील एका गाडी चालकाला तुळजापुरात काही अज्ञात लोकांनी अमानुषपणे मारहाण करून लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही घटना काल तुळजापूर-लातूर रोडवर (Tuljapur robbery case driver assault Maharashtra) घडली. .यामध्ये इरटिका गाडी चालक विक्रम प्रकाश टिंगरे यांच्या जवळचे 28 हजार रूपये रोख आणि मोबाईल, असा ऐवज लुटून नेला आहे. प्रकाश टिंगरे काल पंढरपूरहून सोलापूरला भाडे घेऊन गेले होते. याच दरम्यान त्यांना तुळजापूरहून एक फोन आला. तुळजापूरहून लातूरला जायचे आहे. येऊ शकता का?.चालक टिंगरे यांनी भाड्याच्या आशेपोटी होकार दिला. तुळजापूर येथे गेले असता, टिंगरे यांना अज्ञात चार ते पाच जणांनी मोटारसायकलवर बसवून एका निर्जनस्थळी नेले. त्याठिकाणी त्यांना अमानुषपणे मारहाण करून रोख 28 हजार रुपये आणि मोबाईल काढून घेतला. मारहाणीचा सुमारे चार तास हा थरार सुरू होता..टिंगरे यांच्या पाठीवर मारहाणीचे व्रण उठले असून अनेक ठिकाणी जखमा झाल्या आहेत. जीवाच्या आकांताने टिंगरे यांनी चोरांच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून आपला जीव वाचवला. घाबरलेल्या अवस्थेत तुळजापूर शहरात आल्यानंतर स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना ही घटना सांगितली. या प्रकरणी पोलिस तक्रार करण्यात आली आहे.