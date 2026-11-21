सोलापूर : कार्तिकी एकादशी नेमकी कधी साजरी करावी, यावरून समाजमाध्यमांवर चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता तुळशीविवाहाच्या मुहूर्तावरूनही संभ्रम निर्माण झाला आहे. पंढरपूर यात्रेतील भागवत एकादशी शनिवार (ता. २१) रोजी असल्याने याच दिवसापासून तुळशीविवाह करता येणार (Tulsi Vivah starting date November 2026) आहेत..कार्तिकी एकादशीच्या तिथीवरून समाजमाध्यमांवर चर्चा सुरू होती. यंदा स्मार्त आणि भागवत अशा दोन एकादशी आल्या आहेत. तसेच शुक्रवारी (ता. २०) सूर्योदयाच्या वेळी एकादशीऐवजी दशमी तिथी होती. त्यामुळे भागवत एकादशी शनिवारी (ता. २१) साजरी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यावरून समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा झाली..आता तुळशीविवाहाच्या मुहूर्तावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. शनिवारी (ता. २१) एकादशी आणि द्वादशी या दोन्ही तिथी एकाच दिवशी असल्याचे अनेक दिनदर्शिकांमध्ये दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे परंपरेनुसार द्वादशीला तुळशीविवाह करणाऱ्या भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तुळशीविवाह नेमका कधीपासून सुरू करावा, यावरून समाजमाध्यमांवर उलटसुलट चर्चा होत आहे..Teachers Census Duty : नववर्षात शिक्षकांना 34 दिवस जनगणनेची ड्युटी! 25 जानेवारीपासून पुन्हा जावे लागणार प्रत्येकाच्या घरोघरी; 21 डिसेंबरपासून प्रशिक्षण.द्वादशी तिथी क्षयाचा प्रश्न नाहीपंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी सांगितले की, द्वादशी तिथीच्या क्षयाचा कोणताही प्रश्न नाही. शनिवारी (ता.२१) देखील तुळशीविवाह करता येईल. मंगळवार (ता. २४) पर्यंत तुळशीविवाह करता येणार असून, याबाबत कोणताही संभ्रम असण्याचे कारण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.