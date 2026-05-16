Mohol News : फरशी बसविणारे राजस्थानचे दोन कारागिर उजनी कालव्याच्या पाण्यात पडून वाहून गेले

मोहोळ - उजनी डाव्या कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेले दोन फरशी बसविणारे कारागीर, पाण्यात बुडून वाहून गेले ते अध्यापही सापडले नाहीत. ही घटना शनिवार ता 16 रोजी दुपारी 2.30 वाजता ढोक बाभुळगाव, ता. मोहोळ येथील चौधरी वस्ती जवळील कालव्यात घडली. शशिकांत रोहिदास चोपडा (वय-26) व बाबुलाल हेमराज चोपडा (वय-20) दोघे रा. खेतडी, जिल्हा झुणझुण (राजस्थान) अशी वाहून गेलेल्यांची नावे आहेत. .मिळालेल्या माहिती नुसार बाबुलाल चोपडा व शशिकांत चोपडा व त्यांचे अन्य दोन साथीदार हे ढोक बाभुळगाव येथे फरशी बसविण्याचे काम करतात. शनिवारी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास उन्हाचा तडाका असल्याने चौधरी वस्ती जवळील उजनी डावा कालवा किलोमीटर 126 मध्ये ते चौघे जण पोहण्यासाठी गेले..अगोदर बाबूलाल चोपडा याने पाण्यात उड़ी मारली. मात्र त्याला वाचविण्यात शशीकांत चोपडा याने पाण्यात उडी मारली. घाबरलेल्या बाबुलालने शशीकांतचा पाय धरला त्यामुळे तोही बुडाला. मात्र त्या ठिकाणी पाणी गढूळ असल्याने त्यांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज आला नाही. ते दोघे पाण्यात गेल्यावर बराच वेळ वर येईनात म्हणून वरील त्यांचे साथीदार घाबरले. त्यांनी त्यांच्या इतर नातेवाईकांना, गावातील पोलीस पाटील मधुकर चव्हाण यांना ही घटना सांगितली. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरली. संपूर्ण गाव त्या ठिकाणी जमा झाला. अनेक युवकांनी पाण्यात उतरून शोधकार्य सुरू केले मात्र ते दोघे कोणाच्याही हाती लागले नाहीत..दरम्यान मोहोळ पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजानन करणेवाड व गाव कामगार तलाठी तायडे यांनी घटना स्थळाला भेट दिली. अद्यापही शोधकार्य सुरू आहे. विशेष म्हणजे यातील बाबुलाल चोपडा हा गावाकडून शुक्रवारीच ढोक बाभुळगाव येथे आला होता. मात्र त्याला शनिवारी मृत्यूला सामोरे जावे लागले. या घटनेमुळे संपूर्ण ढोक बाभुळगावात हळहळ व्यक्त होत आहे.दरम्यान वाहुन गेलेल्या त्या दोघांना शोधून काढण्या साठी रविवारी सकाळी 'जीव रक्षक पथक' येणार असल्याचे पोलीस पाटील मधुकर चव्हाण यांनी सांगितले. या घटनेची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली आहे. अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत..प्रतिक्रिया -दुपार पासून बुडालेल्या दोघांचे शोधकार्य सुरू होते. मात्र ते हाती लागले नाहीत. रात्र झाल्यामुळे शोधकार्य थांबवले आहे. सकाळ होताच ते पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.- बाजीराव पोवार, पोलीस निरीक्षक मोहोळ.