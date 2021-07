आळंदीच्या माऊलीला पंढरीत लुटले

पंढरपूर (सोलापूर) : आळंदी (Alandi) येथून पंढपुरात (pandharpur)आलेल्या एका कार चालकाला दोन अज्ञात चोरटयांनी धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये कार चालकाचा एक मोबाईल, खिशातील रोख 13 हजार रुपये यासह इतर कागदपत्रे लुटून नेली आहेत. या प्रकरणी मल्लिकार्जून (माऊली) म्हेत्रे यांनी पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. (two of some items from a car driver who came to pandharpur from alandi thieves have stolen)

हेही वाचा: पंढरपूर पायी वारीसाठी वारकरी करणार प्रयत्न

पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, मल्लिकार्जून म्हेत्रे (रा.आळंदी जि.पुणे) हे आपल्या टाटा इंडिका विस्टा कार गाडीतून (एम.एच- 14डीए-6052) मंगळवेढा येथे आपल्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी निघाले होते. 26 जुलै रोजी रात्री साडे आकरा वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी चंद्रभागा नदीवरील पूल ओलांडून शहरात प्रवेश केला असता त्याच वेळी मागून मोटारसायकवरुन आलेल्या अज्ञात दोघा चोरट्यांनी मोटार सायकल अडी लावून गाडी थांबवली.

हेही वाचा: पंढरपूर मंदिर परिसरातील पूजेचं साहित्य विक्रेते भाविकांच्या प्रतिक्षेत!

गाडी थांबतचा चोरटयांनी गाडीचा दरवाजा उघडून खिशातील एक मोबाईल आणि 13 हजार रुपये रोख असा सुमारे 20 हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. फिर्यादीने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, चोरटे चाकूचा धाक दाखवून पसार झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात चोरटया विरोधात गु्न्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक अरुण पवार करत आहेत. आषाढी वारीच्या तोंडावर असे लुटीचे प्रकार पंढरपूर शहर व परिसरातील प्रमुख मार्गावर वाढू लागले आहे. पोलिसांनी रात्रीची गस्त सुरु करावी, अशी मागणी भाविकांमधून केली जात आहे.