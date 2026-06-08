Mohol News : मोहोळ तालुक्यात वेगवेगळ्या घटनात दोन युवा शेतकऱ्यांचा मृत्यू

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यात वेगवेगळ्या घटनात दोन युवा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पहिली घटना देगाव (वाळूज) येथे तर दुसरी घटना यावली येथे घडली. संजय राजाराम राऊत (वय-26) रा. यावली व सार्थक धनाजी आतकरे (वय-35) रा. देगाव (वाळुज) अशी मृत शेतकऱ्यांची नावे आहेत..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावली ता मोहोळ येथील शेतकरी संजय राजाराम राऊत (वय-26) यांच्या शेतात द्राक्षाचे पीक आहे. मात्र नैसर्गिक संकटा मुळे संजय यांच्या द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तेव्हापासून तो माणसीक तणावात होता. सोमवार ता. 8 रोजी सकाळी सहा वाजण्यापूर्वी संजय याने याच तणावातून राहत्या घरी दोरीने पत्र्याच्या लोखंडी पाईपला गळफास घेतला..त्याला तातडीने उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रूग्नालयात आणले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या घटनेची खबर गणपत नागनाथ राऊत (वय-52) रा. यावली यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास पोलीस हेडकॉन्स्टेबल नाळे करीत आहेत.दुसरी घटना देगाव (वाळुज) ता मोहोळ येथे घडली. येथील शेतकरी सार्थक धनाजी आतकरे (वय-35) हे सकाळी बारा वाजून वीस मिनिटांपूर्वी शेतातील विहिरी वरील इलेक्ट्रिक मोटार चालू करण्यासाठी गेले असता, त्यांना इलेक्ट्रिक करंट लागला व ते खाली पडले. ही घटना भाग्यश्री आतकरे यांनी पाहिली. त्यांनी आरडा ओरड करत ही घटना पतीला सांगितली..तातडीने स्वप्निल धनाजी आतकरे यांनी पळत जाऊन पाहिले असता, सार्थक खाली पडलेला दिसला त्याच्या हातात व अंगावर इलेक्ट्रिक वायर होती. लाकडाने ती वायर बाजूला सारून त्याला तातडीने उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या घटनेची खबर स्वप्निल धनाजी आतकरे (वय-31) याने मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास पोलीस हेडकॉन्स्टेबल उपासे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.