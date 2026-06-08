सोलापूर

Ujani Water Release: शेतकऱ्यांच्या रस्ता रोकोनंतर माण नदीत उजनीचे पाणी; खा. प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश

उजनी कालव्याच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे माण नदीकाठच्या १६ गावांवर पाणीकट; शेतकऱ्यांच्या रस्ता रोकोनंतर व खा. प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याने अखेर नदीत पाणी, पण आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे कायम
Hydro-Crisis Resolved: Ujani Canal Water Finally Injected into Man River Bed

Hydro-Crisis Resolved: Ujani Canal Water Finally Injected into Man River Bed

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : उजनी कालव्यातून पाणी माण नदीत सोडावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या रस्ता रोको आंदोलन व खा. प्रणिती शिंदे यांच्या प्रयत्नाने माण नदीत पाणी सोडण्यात आले.

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