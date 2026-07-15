Solapur: उजनी धरणातून आजपासून शेतीसाठी पाणी; रणजितसिंह शिंदे, अजिंक्यराणा पाटील यांची माहिती

टेंभुर्णी/अनगर: उजनी धरणातून डावा-उजवा कालवा, भीमा-सीना जोड कालवा (बोगदा) तसेच सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून बुधवार (ता. १५) पासून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले असल्याची माहिती जिल्हा दूधसंघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी दिली. .तसेच या निर्णयाबाबत सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनीही माहिती देत, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी व नागरिकांच्या मागणीची दखल घेतल्याचे सांगितले. उजनी धरणात सध्या ५१ टक्के पाणीसाठा असून धरणात एकूण ९१ टीएमसी पाणी साठले आहे. पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना संपला तरी सोलापूर जिल्ह्यात अद्याप अत्यल्प पाऊस झाल्याने उजनी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील लाखो एकरांवरील ऊस, केळी, डाळिंब, पेरू, चिकू आदी फळबागा तसेच मका, कडवळ, चारा व वैरणीची पिके पाण्याअभावी जळू लागली आहेत..Pandharpur News: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे उद्यापासून २४ तास दर्शन, ६ किमीपर्यंत दर्शनरांग; आषाढीसाठी खास व्यवस्था.त्यामुळे शेतकरी चिंतेत असून जिल्ह्यातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा दूधसंघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासमवेत मंगळवारी सकाळी मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन वस्तुस्थितीची माहिती दिली..त्यानंतर जलसंपदा मंत्र्यांनी उजनी धरणातून उजनी कालवा, भीमा-सीना जोड कालवा (बोगदा) व सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून शेतीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने यांच्या मागणीनुसार सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे शेतकरी, नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी पाणी सोडण्याची लेखी मागणी केली होती..या मागणीची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी बुधवार (ता. १५) पासून डाव्या व उजव्या कालव्यातून तसेच सीना-माढा बोगद्यातून सीना नदीत शेतीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती दिली, असे अजिंक्यराणा पाटील यांनी सांगितले..Petrol-Diesel Price: 15 जुलैचे नवे दर जाहीर! कच्चे तेल 15 डॉलरने महागल्यानंतर मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल आता कितीला? .असे सोडले जाणार पाणी बुधवार (ता. १५) पासून उजनी कालव्यातून २ हजार ५०० क्युसेक, भीमा-सीना बोगद्यातून सीना नदीत ९५० क्युसेक आणि सीना-माढा सिंचन योजनेतून २२२ क्युसेक पाणी लाभक्षेत्रासाठी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुचेता डुंबरे यांनी दिली. या निर्णयामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या असून पाण्याअभावी जळू लागलेल्या पिकांना जीवदान मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.