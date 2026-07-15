सोलापूर

Solapur: उजनी धरणातून आजपासून शेतीसाठी पाणी; रणजितसिंह शिंदे, अजिंक्यराणा पाटील यांची माहिती

Water Release from Ujani Dam Begins from July 15: उजनी धरणातून १५ जुलैपासून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय जाहीर. उजनी कालवा, भीमा-सीना बोगदा आणि सीना-माढा योजनेतून सिंचनाला दिलासा मिळणार.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टेंभुर्णी/अनगर: उजनी धरणातून डावा-उजवा कालवा, भीमा-सीना जोड कालवा (बोगदा) तसेच सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून बुधवार (ता. १५) पासून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले असल्याची माहिती जिल्हा दूधसंघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी दिली.

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