Ujani Dam Water: एल निनोच्या भितीनं नियोजन केलं पण निर्णय शेतकऱ्यांच्या अंगलट, उजनीतून उन्हाळ्यात पाणी नाही, वीजपुरवठा कमी

अप्पासाहेब हत्ताळेसोलापूर: एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, या हवामान विभागाच्या अंदाजावर सरकार व प्रशासनाने नियोजन केले. उजनी धरणातील जलसाठा उणे २८ टक्क्यांवर गेल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत भीमा नदीतून शेतीसाठी पाणी न सोडणे आणि १४ जूनपासून शेतीचा वीजपुरवठा आठ तासांवरून दोन तासांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मात्र, जुलैमध्ये पुणे जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने अवघ्या पंधरा दिवसांत उजनी धरण भरले आणि हवामानाचा अंदाज चुकल्याची प्रचिती आली. उन्हाळ्यात पाणी व विजेअभावी जिल्ह्यातील अनेक पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर धरण भरल्यावर महिनाभर एक हजार ते एक लाख १० हजार क्युसेकपर्यंत विसर्ग भीमा नदीत सोडावा लागला.धरण अचानक भरल्याने बॅकवॉटर परिसरातील शेती पाण्याखाली गेली, तर धरणातून विसर्गामुळे नदीकाठच्या पिकांनाही फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर पालकमंत्री गोरे यांनाही लक्ष्य करत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, प्रत्यक्षात सरकार व प्रशासनाचे नियोजन हवामान विभागाच्या अंदाजावर आधारित असल्याचे स्पष्ट होत आहे..कर्जवसुलीबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे, RBIची कठोर नियमावली जारी .धरण ३३ टक्के भरल्यानंतर खरिपासाठी पाणी सोडण्याची तरतूद असतानाही कालवे, ओढे, नाले आणि तलावांमध्ये पाणी सोडण्यास विलंब झाला. लोकप्रतिनिधींनी मागणी करूनही सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे टीका झाली.उजनीच्या बॅकवॉटर किंवा नदीकाठावरील पिकांच्या नुकसानीला कोणाला एकट्याला जबाबदार धरणे योग्य नाही. सरकार व प्रशासनाने सावधगिरी म्हणून निर्णय घेतले; मात्र धरण भरल्यानंतर सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने राबविल्या गेल्या नाहीत. कालवे, ओढे, नाले व तलावांमध्ये पाणी सोडणे गरजेचे होते. पाण्यासारख्या संवेदनशील प्रश्नावर राजकारण होऊ नये. - अनिल पाटील, जलतज्ज्ञ, माढा.एल निनोचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाणी व वीजपुरवठ्याबाबत कठोर निर्णय घेतले. मात्र, घाटमाथ्यावर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरण आठवडाभरात पूर्ण भरले. त्यानंतर नियंत्रित वीजपुरवठ्यासारखे निर्णय शिथिल केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. कालव्यांद्वारे पिकांची गरज भागल्यानंतर लाभक्षेत्रातील जलसाठे भरणे व भूजल पातळी वाढीसाठी प्रवाह चालू ठेवणे हितावह ठरेल..Tukaram Mundhe: ‘आयएएस’ झाल्यानंतर ठरवलेलं ध्येय ओळख देतं; अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भावना."प्रल्हाद कांबळे, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा हवामान विभागाच्या अंदाजावर शेतीसह अनेक क्षेत्रांचे नियोजन अवलंबून असते. अंदाज चुकल्यास संपूर्ण नियोजन कोलमडते. ते यंदाच्या अंदाजातून दिसून आले आहे. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे."-रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ कृषी व हवामान शास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.