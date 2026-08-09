सोलापूर

Ujani Dam Water: एल निनोच्या भितीनं नियोजन केलं पण निर्णय शेतकऱ्यांच्या अंगलट, उजनीतून उन्हाळ्यात पाणी नाही, वीजपुरवठा कमी

El Nino Forecast Changed Ujani Water Planning: एल निनोच्या अंदाजामुळे उजनी धरणातील पाणी व शेतीच्या वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले; मात्र नंतर मुसळधार पावसाने धरण भरले.
Ujani Dam Water

Ujani Dam Water

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अप्पासाहेब हत्ताळे

सोलापूर: एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, या हवामान विभागाच्या अंदाजावर सरकार व प्रशासनाने नियोजन केले. उजनी धरणातील जलसाठा उणे २८ टक्क्यांवर गेल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत भीमा नदीतून शेतीसाठी पाणी न सोडणे आणि १४ जूनपासून शेतीचा वीजपुरवठा आठ तासांवरून दोन तासांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

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