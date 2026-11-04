Ujani Dam Water Storage : उजनीच्या पाण्यावर कर्नाटकाचा डोळा; सोलापूरवर पाणीकपातीचं संकट, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मागवला पाण्याचा रिपोर्ट, धरणात किती साठा?

सोलापूर : उजनी सध्या ६५ (एकूण ९९ टीएमसी, उपयुक्त पाणीसाठा ३५.३० टीएमसी) टक्क्यांवर आहे. फेब्रुवारीत धरण उणे पातळीत जाण्याची शक्यता असल्याने नोव्हेंबरअखेर रब्बीसाठी एक आवर्तन सोडले जाऊ (Ujani dam water level today Solapur) शकते. दुसरीकडे कर्नाटकानेही उजनीतून सात टीएमसी पाणी मागितले आहे. मात्र, कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली नसल्याने धरणातील पाण्याचे नियोजन ठरलेले नाही. .दरम्यान, मंगळवारी (ता. ३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उजनीतील साठा, उन्हाळ्यातील संभाव्य स्थिती आणि कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली का, यासंदर्भातील माहिती घेतल्याचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. खांडेकर यांनी सांगितले. भीमा नदीवर अवलंबून पाणीपुरवठ्याच्या योजनांसाठी उजनीतून नदीत पाणी सोडण्यात आले. भीमेतील पाणी उद्या (बुधवारी) बंद केले जाणार आहे. त्यांनतर धरणातील पाणी पिण्यासाठीच राखीव असणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून सध्या जिल्ह्यातील १७० गावांमध्ये १८३ टॅंकर सुरू झाले आहेत..९ टीएमसीचे होणार बाष्पीभवन १ नोव्हेंबर ते ३१ मे या कालावधीत उजनी धरणातील तब्बल ९ टीएमसी पाणी बाष्पीभवनातून संपेल, असे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय धरणावरील पाणीपुरवठ्याच्या ४२ योजनांसाठी महिन्याला अर्धा टीएमसी (उन्हाळ्यापर्यंत अंदाजे ६ टीएमसी) पाणी लागते. त्यामुळे उजनी धरणातील पाणी पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत जपून वापरावे लागेल, असेही अधिकारी म्हणाले..Pune-Bengaluru Highway Traffic : कराड ते सातारा वाहतूक ठप्प! स्वाभिमानीच्या 'बेमुदत चक्का जाम'मुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, रात्री उशिरा वाहने पर्यायी मार्गाने वळवली.अशा स्थितीत कर्नाटकने सात टीएमसी पाणी मागितले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून उजनीच्या पाणीसाठ्याची माहिती मागवून घेतली. दरम्यान, रब्बीसाठी पाणी सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी असून त्यासाठी ७ ते ८ टीएमसी पाणी लागेल. धरण उणे पातळीत गेल्यानंतर शेतीसाठी कालव्यातून पाणी सोडता येणार नाही. त्यामुळे शेतीसाठी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच पाणी सोडावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाण्याच्या नियोजनासाठी या आठवड्यातच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट.उजनी धरणातील सध्याचा पाणीसाठा, कालवा सल्लागार समितीची बैठक आणि पाण्याचे संभाव्य नियोजन, यासंदर्भातील माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. आता कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत उजनीतील पाण्याचे नियोजन निश्चित होणार आहे.-एस. एस. खांडेकर, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.