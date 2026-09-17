सोलापूर

Ujani Water Crisis : उजनी परिसरातील वीज दोन तासांवर आणण्याच्या हालचाली ; सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता तीव्र

Ujani Area Power Supply May Be Reduced to Two Hours : उजनीतील ९९.८१ टक्के पाणीसाठा पिण्यासाठी राखून ठेवण्यासाठी परिसरातील वीजपुरवठा दोन तासांवर आणण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आला असून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
Ujani Water Crisis

Ujani Water Crisis

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : जिल्ह्यात परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस दुष्काळाच्या झळा अधिक गडद होऊ लागल्या आहेत. उजनीतील पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी वापरता यावे, यासाठी उजनी परिसरातील वीज पुरवठा दोन तासांवर आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

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