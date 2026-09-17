Ujani Water Crisis : उजनी परिसरातील वीज दोन तासांवर आणण्याच्या हालचाली ; सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता तीव्र

सोलापूर : जिल्ह्यात परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस दुष्काळाच्या झळा अधिक गडद होऊ लागल्या आहेत. उजनीतील पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी वापरता यावे, यासाठी उजनी परिसरातील वीज पुरवठा दोन तासांवर आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आला असून, या संदर्भातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. येत्या दोन ते तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उजनीत सध्या ९९.८१ टक्के पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पांत मात्र चिंताजनक पाणीसाठा आहे..Marathwada Development Package : मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीतील कोटींची उड्डाणे हवेतच! धक्कादायक आकडेवारी समोर.आष्टीमध्ये ७१.९७ टक्के, एकरुखमध्ये ३८ टक्के, जवळगाव व मांगी प्रकल्पात प्रत्येकी १९ टक्के, हिंगणीमध्ये ८ टक्के, बोरीमध्ये ३ टक्के, ढाळे पिंपळगाव प्रकल्पात उणे १२ टक्के, जिल्ह्यातील ५६ लघु प्रकल्पांत २ टक्के, जिल्ह्यातील ९० कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांत ५ टक्के एवढाच पाणीसाठा आहे. उजनीचे पाणी येत्या जूनपर्यंत जपून वापरण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे..पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी उपाययोजनानव्याने टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत टंचाई आराखडा तयार केला जातो. या वर्षी जूननंतरही पाऊस नसल्याने जून ते सप्टेंबर या कालावधीचा १८ कोटी ३९ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता सप्टेंबर संपल्याने शासनाने आज ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीचा टंचाई आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आता जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने नवीन टंचाई आराखडा केला जाणार आहे. सध्या जिल्ह्यात ४७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. परतीच्या पावसाने हजेरी न लावल्यास उन्हाळ्यात टँकरची संख्या किमान तीनशेहून अधिक राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.